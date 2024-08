Tragedia in Sardegna: bimba di 10 anni muore durante la lezione di vela

Immagine di repertorio

Tragedia nel porto di Arbatax, nella parte orientale della Sardegna, dove una bambina di 10 anni ha perso la vita durante una lezione di vela. La bimba, Anna Laura Pilia, viveva poco distante, a Tortolì e non era la prima volta che saliva sull'Optimist. Stando alle primissime ricostruzioni, che devono essere ancora verificate, la bambina stava effettuando una normale lezione quando, per ragioni ancora da chiarire, attorno alle 17 la sua barca ha scuffiato. A quel punto pare che Anna Laura, che sapeva nuotare, sia rimasta impigliata in una delle sartie, che la ha impedito di risalire in superficie.

L'intervento della Guardia costiera è stato immediato ma purtroppo la bambina è andata in arresto cardiaco. In pochi minuti è stata riaccompagnata a terra e sul posto è arrivato l'elicottero insieme a due ambulanze, una delle quali con a bordo il medico rianimatore. Il soccorritore ha tentato il tutto per tutto per provare a salvare la vita della bambina, che è stata intubata sul posto ma purtroppo, dopo diversi tentativi, i medici si sono arresi all'evidenza e hanno dovuto dichiarare il decesso sul posto, senza nemmeno tentare l'inutile corsa in ospedale.

Anna Laura era la figlia di Bruno Pilia, storico primario del reparto di radiologia dell'ospedale di Lanusei, nonché ex presidente della Provincia dell'Ogliastra. Le indagini sono state affidate alla Capitaneria di porto di Arbatax. In segno di lutto, il sindaco di Tortolì ha annullato qualunque evento previsto nella rinomata località estiva nei prossimi giorni e insieme all'amministrazione comunale esprime " profondo cordoglio e si unisce al lutto della famiglia ".

la Città di Tortolì perde una figlia che ci ha lasciato troppo presto, se n'è andata praticando lo sport che amava così come il suo mare

Nella sua nota, il sindaco ha sottolineato che "". È stata disposta l'autopsia sul corpo della bimba per chiarire le cause della morte e se si sarebbe potuto fare qualcosa di diverso per salvarla.