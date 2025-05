Bayesian inabissato, le immagini mai viste dei sub

Ascolta ora 00:00 00:00

Alle prime luci del 19 agosto 2024, il superyacht Bayesian, un'imbarcazione Perini Navi di 56 metri, è affondata nelle acque antistanti Porticello, in Sicilia. Sette persone hanno perso la vita, tra cui il proprietario, il magnate britannico Mike Lynch, e la figlia Hannah. Altre quindici persone furono tratte in salvo. La nave si trovava ancorata a circa 300 metri dalla costa quando un downburst, una violenta perturbazione atmosferica, l'ha colpita. In pochi minuti, la barca si è ribaltata e inabissata. Cosa è successo, quella sera? A rivelarlo potrebbero essere le operazioni di recupero del "veliero" di cui Quarta Repubblica, il talk condotto da Nicola Porro su Retequattro, mostrerà in esclusiva nuove immagini.

I video inediti, realizzati dai sub che hanno ispezionato il veliero, affondato a 50 metri di profondità, mostrano gli spazi interni ed esterni dell’imbarcazione, la sala macchine e la plancia. Sono depositati agli atti dell’inchiesta della Procura di Termini Imerese, che indaga sulle cause che hanno portato al naufragio in cui hanno perso la vita il magnate Mike Lynch e altre sei persone

La morte del sub

Le operazioni di recupero del Bayesian sono al momento sospese. Il 9 maggio, durante i lavori di recupero, un sub olandese di 39 anni ha perso la vita: il sub stava utilizzando una fiamma ossidrica per tagliare il boma del veliero. Un’esplosione avrebbe causato il distacco di un pezzo di metallo, che potrebbe aver colpito fatalmente l’operatore. Le autorità hanno sequestrato l’area per consentire le indagini, coordinate dalla Procura di Termini Imerese.

"Le circostanze dell'incidente sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità e tutte le parti interessate stanno offrendo la loro piena collaborazione. Stiamo offrendo ogni supporto alla squadra di recupero sul posto in questo momento straziante. La tragedia è stata avvertita da tutti i soggetti coinvolti in questo progetto e la priorità in questo momento è la famiglia di questo sommozzatore esperto e specializzato, che era molto amato e stimato. Questa pausa nelle operazioni consentirà di completare le indagini. Ci aiuterà anche a elaborare il lutto e a riorganizzarci", ha scritto in una nota, la Tmc Marine che coordina le operazioni di recupero affidate alle società Hebo e Smit international.

L’autopsia sul corpo dovrebbe chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti. Le immagini subacquee delle operazioni, interrotte al momento dello scoppio, potrebbero fornire ulteriori indizi sul tragico evento.

Una nuova teoria: il vetro antisfondamento

Intanto dal relitto emergono nuovi particolari, secondo quanto riportato dal Corriere. Un video girato dai sommozzatori avrebbe rivelato una crepa a ragnatela nel vetro antisfondamento che separa la sala macchine dalla control room. Il vetro, pur non infranto, risulta incurvato verso l’interno, possibile segno di pressioni idrostatiche esercitate dall’acqua proveniente dalla sala macchine. Le porte stagne esplorate finora erano chiuse, così come tutti i portelloni principali.

Questa scoperta suggerisce l’ipotesi che il Bayesian abbia subito un guasto

tecnico prima della tempesta. La successiva infiltrazione d’acqua potrebbe aver compromesso i compartimenti interni, aggravando l’impatto del maltempo e portando all’affondamento dello yacht.

Articolo in aggiornamento