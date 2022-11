La bimba e l'anziana: altre due vittime sotto al fango di Ischia

Il fango sta restituendo le vittime della frana di Ischia, che nella notte tra venerdì e sabato ha inghiottito un intero quartiere dell'isola. Nel corso della mattinata, i soccorritori hanno recuperato il cadavere di una bambina e, nel primo pomeriggio, anche quello di un'altra persona.

Questa mattina era stato recuperato il corpo di Eleonora Sirabella, una 31enne ischitana il cui corpo è stato trascinato per circa 100 metri dalla sua abitazione in piazza. La furia dell'acqua e dei detriti ha trascinato il suo corpo mentre è ancora disperso il corpo di suo marito. Qualche ora dopo, invece, i soccorritori hanno individuato il corpo di una bambina in una delle case travolte dalla furia della frana che si è abbattuta sulla cittadina di Casamicciola. Il corpo della bimba è stato ritrovato sotto il letto. È stata sicuramente sorpresa dalla frana mentre ancora dormiva e probabilmente ha cercato riparo sotto il letto: quando i soccorritori l'hanno trovata indossava ancora il pigiama rosa.

Le ricerche continuano incessanti e nel primo pomeriggio è stato rinvenuto il cadavere di una donna anziana. I soccorsi l'hanno ritrovata in un'abitazione di via Celaio, l'area che è stata maggiormente investita dalla frana all'alba di sabato. Al momento non è possibile identificare la donna e nemmeno stabilire quale sia la sua età. Come per gli altri cadaveri, anche il corpo di questa donna sarà portata presso l'obitorio dell'ospedale Rizzoli. Ed è proprio nell'area di via Celaio che si trovano tutti i dispersi, secondo quanto dichiarato Simonetta Calcaterra, nominata commissario per la Protezione civile a Ischia. I soccorritori continuano a scavare a mani nude nel tentativo di trovare i corpi di tutti i dispersi, che ora sono scesi a 9.