Ritrovato Allen, il bimbo di 5 anni scomparso venerdì in Liguria: è vivo

Le ricerche del piccolo Allen, di 5 anni, non si sono mai fermate, nemmeno nella notte. Diverse squadre di professionisti e volontari hanno battuto a tappeto l'area di Latte, frazione di Ventimiglia, dove il piccolo è scomparso venerdì mentre si trovava in vacanza con i suoi genitori. Il bimbo, che rientra nello spettro dell'autismo, è nato a Torino da una famiglia filippina ed è bastato un attimo di distrazione perché facesse perdere le sue tracce dal campeggio in cui era appena arrivato con la famiglia. Le immagini delle telecamere di sorveglianza lo inquadrano mentre esce dalla piazzola saltellando, arriva in strada, e da quel momento fa perdere le sue tracce. La svolta è arrivata domenica mattina, quando è stato trovato vivo.

Dopo circa 40 ore dalla scomparsa, il bambino è stato visto sulle alture nei dintorni del camping. Subito affidato ai soccorsi, le sue condizioni di salute sembrano buone. Poco dopo è stato accompagnato all'unità di comando locale dove ha potuto riabbracciare la madre "Allen è stato trovato sano e salvo ed è in braccio alla sua mamma nel Centro di Comando dei Vigili del Fuoco", ha detto il sindaco di Ventimiglia.

C'era un unico testimone, il quale abita in una delle abitazioni della zona, che dice di averlo visto. Ha riferito agli investigatori di averlo trovato nel cortile della sua abitazione, che si trova in zona Torretta, una delle ultime case prima che la vegetazione di questa parte di promontorio ligure si faccia fitta. Da qui, poi, si entra in Francia e l'uomo ha raccontato agli investigatori di averlo preso per mano e accompagnato lungo il sentiero, fino al bivio, dove poi lo avrebbe lasciato, senza preoccuparsi di dove fossero i suoi genitori, mentre ripeteva "papà, papà". In un secondo momento, avrebbe invece detto di averlo accompagnato in auto verso il bivio, motivo per il quale la Fiat Uno che risulta di sua proprietà è stata sequestrata.

Nella zona vivono due cani molecolari, Hilda e Gemma, di razza bloodhound, che sono stati messi a disposizione da due privati cittadini per aiutare nelle ricerche. E sono stati proprio i cani a condurre gli investigatori nel cortile dell'uomo ma dopo averlo puntato non si sono più mossi. Le tracce, per loro, si erano interrotte in quel punto. Anche per questa ragione il testimone è stato sentito in caserma ieri pomeriggio. Un incontro che pare sia stato piuttosto lungo con gli investigatori, mentre i carabinieri hanno effettuato una perquisizione della sua abitazione.

Nella casa e nelle pertinenze non sono state trovate tracce interessanti. La comunità locale ha tirato un sospiro di sollievo dopo essersi impegnata attivamente per ritrovarlo: finalmente ha potuto riabbracciare i genitori.