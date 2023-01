Bit 2023, il viaggio a misura d'uomo fra destinazioni e Metaverso

Un tram dell'Atm che scorre sferragliando nel cuore di una Milano sempre più internazionale partendo davanti al Castello Sforzesco, un simbolo della voglia di viaggiare, di partire, scoprire e condividere che non ha confini scelto non a caso per presentare l'edizione 2023 di Bit - Borsa internazionale del turismo che si terrà nei padiglioni di Allianz MiCo, la location cittadina di Fiera Milano da domenica 12 a martedì 14 febbraio (con apertura anche al pubblico la giornata di domenica) e quest'anno punta sui viaggi e le vacanze "a misura d'uomo".

E mai come in questo momento il claim della Bit, "se viaggi si vede" ha un'importanza particolare sia per i turisti sia per chi li fa viaggiare - per l'incoming e l'outgoing - perchè l'industria del turismo è in forte ripresa e in rapida trasformazione con l'Italia in primo piano, come hanno sottolineato durante la presentazione Luca Palermo amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano - che ha annunciato la presenza del ministro del Turismo Daniela Santanchè -, Franco Gattinoni presidente di Fto – Federazione turismo organizzato di Confcommercio e Tommaso Nervegna Metaverse Strategy Lead Europe di Accenture Song.

I dati di gennaio del Barometro Unwto - United Nations World Tourism Organization - confermano infatti che nel 2022 il numero di turisti internazionali è raddoppiato e per il 2023 si prevede che si riavvicinerà ai livelli pre-pandemia. Oltre 900 milioni di turisti hanno viaggiato all’estero nel 2022, il doppio rispetto al 2021 e circa due terzi (63%) rispetto al periodo pre-pandemia. L’Europa si conferma tra le destinazioni preferite dai viaggiatori mondiali e ha infatti già raggiunto quasi l’80% dei livelli pre-pandemia, accogliendo 585 milioni di arrivi nel 2022.

Trend positivo anche per il Bel Paese: Banca d’Italia rileva che nei primi nove mesi dell’anno ha accolto circa 56 milioni di viaggiatori dall’estero, quasi il doppio del 2021 (+94%), riducendo al 26% il gap rispetto al dato pre-pandemia mentre l'Enit sottolinea che a dicembre l'Italia presenta il più elevato tasso di saturazione delle prenotazioni on line in Europa (il 37%, ovvero 6 punti sopra la media) e le prenotazioni aeree per gennaio 2023 verso l’Italia registrano il maggiore incremento rispetto allo stesso mese del 2022 (+106% contro +84% in Francia e +49% in Spagna).

"Consideriamo Bit 2023 come la manifestazione del definitivo consolidamento della ripartenza e sarà davvero importante, con numero significativi con oltre 1000 destinazioni, 45 paesi rappresentati, forte presenza delle Regioni italiane - ha detto Luca Palermo -. Sarà una Borsa che vedrà il ritorno dei grandi vettori e parlerà alle persone, a chi lavora nell'industria del turismo, con 40 appuntamenti dedicati a presente, futuro, sostenibilità e tecnologia. Ospiteremo ben 900 buyer internazionali da 54 paesi e i tour operator avranno un ruolo sempre più importante. Saremo una vera e propria piattaforma del turismo che punta sempre di più anche sull'innovazione tecnologica".

Luca Palermo ha anche sottolineato come anche il turismo d'affari è tornato a crescere: "Dal 15 giugno 2021, data in cui abbiamo riaperto Fiera Milano, è stato un crescendo di manifestazioni, espositori e visitatori: nel 2021 si sono tenute 32 fiere, nel 2022 sono state 52 e nel 2023 ne faremo oltre 50: sarà un anno significativo". "Prima della pandemia si pensava che il nostro mercato fosse destinato a scomparire, a essere sostituito dalla tecnologia. In realtà la tecnologia è diventata qualche cosa che ci aiuta a rendere sempre di più interessante la fruizione del sistema fieristico per far sì che Milano sia il posto ideale in Europa in cui venire a fare fiere".

"In Italia la politica del low cost è da rivedere e lo ho detto anche al ministro del Turismo perché all'estero si programma con sette o otto mesi di anticipo - ha sottolineato Franco Gattinoni - così come ritengo sia sbagliato il messaggio del turismo di prossimità, bisogna invitare a girare il mondo, andare all'estero e dall'estero venire in Italia, dobbiamo essere ambasciatori prima di tutto del nostro Paese. Noi in Italia siamo 50 milioni, in giro per il mondo ci sono 8 miliardi di persone. La pandemia ha completamente stravolto la situazione precedente ma ha dato qualche lezione da imparare anche al turismo". Per il futuro le parole d'ordine degli operatori del settore devono essere marketing, tecnologia e assistenza continua.

"Oggi le persone sono abituate ad avere tutto, se hanno una curiosità la vogliono soddisfare immediatamente, se c'è un problema vogliono che sia risolto, quindi quello che le agenzie di viaggio e i tour operator devono fare è essere sempre disponibili, non magari fisicamente ma tramite la tecnologia, e quindi la conciergerie, l'assistenza è fondamentale: serve una disponibilità 24 ore su 24, al di fuori degli orari delle agenzie e per farlo oggi ci sono tutte le infrastrutture tecnologiche per poterno fare anche al di fuori degli orari delle agenzie. Sappiamo tutti quanti voli vengono cancellati, le problematiche che ci sono e l'agente di viaggio deve essere sempre raggiungibile, ha l'esperienza per trovare la soluzione migliore. Le agenzie hanno anche obblighi di legge, quando c'è una cancellazione del volo, devono proteggere il passeggero, quindi assicurare la vacanza, assicurare il viaggio".

Megatrend, innovazione, sostenibilità, qualità e inclusione sono le quattro macroaree che delineano il mondo dei viaggi alla Bit con un particolare focus sulla tecnologia digitale e il Metaverso e i suoi sviluppi futuri per presentare e commercializzare prodotti turistici attraverso la realtà aumentata, guardando in particolare ai viaggitori di domani, descritto da Tommaso Nervegna come "una naturale evoluzione del web", perché "quello che sta accadendo è che si stanno sfumando i confini tra il digitale e il reale, e quindi le aziende guardano a nuovi modelli di business potenziati dal virtuale, grazie a questo nuovo capitolo di internet, l' 'Internet dei luoghi".

Si tratta di un modo "con il quale si potrà essere maggiormente coinvolti in un'offerta, un servizio o in una storia che una impresa vuole raccontare sui canali di comunicazione, un continuum di esperienze tra mondi reali e virtuali, e sta già influenzando anche il settore turismo permettendo di amplificare l'esplorazione di un luogo".

Tre giorni di analisi e dibattiti con tutti i protagonisti della filiera, operatori, esperti e docenti. Fra i temi trattati, in oltre 40 convegni, come cambiano l'incoming, il turismo Lgbtq+, le strategie commerciali dei tour operator in termini di flessibilità, dinamismo, sicurezza e il loro impatto su domanda e offerta.

L'approccio sostenibile è al centro di appuntamenti quali aeroporti e intermodalità tra sostenibilità, design e tecnologia, confrontandosi anche con gli operatori ferroviari, e le opportunità del luxury di hotel, crociere, aerei e shopping: le nuove frontiere del lusso, intese come guest experience e qualità del servizio.

E sul tema della sostenibilità, Bit ha avviato il percorso di misurazione delle emissioni di Co2 derivanti da tutte le fasi del ciclo di vita dell'evento, tramite metodologia Lca (Life-cycle Assessment), con l'obiettivo di intraprendere mirate azioni di efficientamento e ridurre gli impatti ambientali generati. Spiega Luca Palermo: "La Bit è una delle fiere che abbiamo scelto per misurare in maniera scientifica l'impatto della Co2 che emettiamo: pensiamo ai migliaia di viaggiatori che arrivano nei nostri stand e a tutta la macchina della fiera per arrivare a fare una manifestazione a impatto zero".

Per tutte le informazioni sulla manifestazione, espositori, eventi e calendario degli approfondimenti: https://bit.fieramilano.it/