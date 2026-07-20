Bologna, coinvolti due poliziotti e quattro sanitari. Ma per la prima volta c'è lo "scudo penale"

Sono sei le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna sul caso di Fakir Abderrahim, morto ieri al Pilastro in via Svevo. Si tratta di quattro operatori dell'ambulanza e dei due poliziotti intervenuti, del commissariato Bolognina Pontevecchio. Si procede per il reato di omicidio colposo, anche in vista degli accertamenti che saranno disposti. Non sono invece iscritti altri cittadini che si vedono nella scena, nel filmato girato da un residente. Le verifiche della procura di Bologna, a partire dagli “accertamenti di natura medico-legale”, serviranno a una “completa ed esaustiva ricostruzione dei fatti”.

Che cos'è la nuova iscrizione nel registro modello 45 bis

I pm hanno disposto “l’iscrizione nel procedimento, in apposito Registro modello 45 bis, nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento”. Si tratta del nuovo strumento, approvato con decreto del ministro della Giustizia Carlo Nordio: in sostanza, il pm iscrive nel registro degli indagati non nel classico modello 21 ma in una nuova modalità che si configura quando "appare evidente" che il fatto è avvenuto in presenza di una giustificazione.

Lo "scudo penale"

Il ministro Nordio ha rifiutato la locuzione "scudo penale". Ha spiegato che il modello consentirebbe alla persona di “partecipare alle indagini che lo possono interessare senza però essere indagato”, senza subire “l’onta” – come la definisce Nordio – dell’iscrizione nel registro degli indagati.

Aveva fatto l'esempio del poliziotto che spara perché viene minacciato con un’arma, del medico nel caso in cui muoia un proprio paziente, di una persona comune che trova un ladro armato in casa. Con la nuova norma è possibile godere di alcune garanzie difensive, come la nomina di propri legali e consulenti di parte, o la partecipazione a perizie balistiche o autopsie.