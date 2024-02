Bologna, scontri tra manifestanti pro-Gaza e polizia davanti alla sede Rai

Clima di altissima tensione a Bologna, nei pressi della sede della Rai di via della Fiera, dove era in programma la manifestazione dei Giovani palestinesi. Presenti centinaia di pro-Gaza – un migliaio secondo Il Resto del Carlino – e sono stati registrati degli scontri con le forze dell’ordine presenti sul posto. I manifestanti hanno iniziato a lanciare vari oggetti – soprattutto sassi e petardi – verso polizia e carabinieri, che hanno risposto con manganellate per allontanare la folla. Fortunatamente non sono stati annotati feriti.

Secondo una primissima ricostruzione dell’accaduto, manifestanti e forze dell’ordine sono venuti a contatto quando la prima fila del presidio pro-Gaza si è avvicinata agli agenti schierati. Le autorità hanno risposto a questa provocazione, da lì il lancio di oggetti e petardi dalle retrovie. Già in precedenza non erano mancati i momenti roventi, in particolare quando i manifestanti hanno detto che la Rai non aveva fornito garanzie di non leggere tutto il documento proposto (titolo "Comunicato contro il negazionismo del genocidio in corso, la censura e la narrazione filoisraeliana della Rai", ndr).

Dopo due ore di presidio, il documento è stato letto. "Abbiamo ottenuto di poter leggere integralmente il nostro comunicato. È dovuto servire tutto questo per poter parlare in Rai" , le parole di uno dei manifestanti munito di megafono. Riuniti sotto la sede della tv di Stato di Bologna, i pro-Gaza hanno invocato le dimissioni dell'amministratore delegato Roberto Sergio e una informazione senza censura sulla Palestina e non "filo sionista”. Raggiunto l’obiettivo, il corteo si è spostato verso piazza dell’Unità.