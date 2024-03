Boom di aggressioni contro i docenti: il sondaggio choc

Secondo quanto riportato da Skuola.net, su un campione di 2000 studenti, il 18% di loro, vale a dire 1 su 5, ha assistito almeno ad un episodio di aggressione, sia verbale che fisica, nei confronti di un docente. Il problema è più diffuso nelle scuole superiori. Secondo il 37% delle persone intervistate, il fenomeno scaturirebbe dall’indole aggressiva di alcuni giovani.

Per il 21% il problema sarebbero le famiglie che, inculcherebbero ai loro figli un’educazione giustificazionista che li vede sempre dalla parte della ragione. Questo è sicuramente un problema importante perché, così facendo si tende a formare dei ragazzi sfuggenti dalle responsabilità, il che può spingere loro a non riflettere e a non porsi limiti sulle loro azioni.

Infatti, secondo i ragazzi, solo pochissime volte i genitori si schierano dalla parte degli insegnanti, cioè il 22%; la maggior parte, ovvero il 50%, vuole chiarire il caso prima di giudicare. Mentre un preoccupante 28% tende ad appoggiare sempre i figli, a prescindere da chi abbia ragione o torto. Altro dato grave, parla di un misero 18% degli studenti che, tende a schierarsi dalla parte del docente, mentre uno su quattro prende le parti dell’aggressore e il restante degli alunni osserva senza far nulla. Altri ancora, circa il 14%, pensano che le aggressioni siano frutto della poca autorevolezza che gli insegnanti presentano oggi.

Non sono in pochi a credere che gli insegnanti di una volta erano molto più preparati di quelli odierni, tra questi c’è il noto sociologo e politologo Luca Ricolfi che, qualche mese fa, in un’intervista sul Messaggero disse: “ Il numero di docenti è decuplicato nel dopoguerra, diluendo l’élite intellettuale e abbassando gli standard di preparazione. L’insegnante di oggi, frequentando scuole meno esigenti di quelle di ieri, è inevitabilmente meno preparato e, pertanto, meno autorevole. Parallelamente, c’è stata una radicale trasformazione nel comportamento degli studenti. Molti ragazzi oggi non sono abituati a differire la gratificazione, obbedire agli adulti o rispettare gli altri .”.

La stragrande maggioranza degli scontri tra alunni e docenti avviene in forma verbale: 3 casi su 4. I dati di quest’anno ci dicono che gli scontri verbali sono aumentati dal 70% al 76%, il che comporta una diminuzione di quelli fisici. Purtroppo sono sempre meno i docenti che decidono di adottare provvedimenti esemplari: solo il 12% degli insegnati vittime di aggressioni decide di rivolgersi al preside; la maggior parte, circa il 60%, tende a risolvere la controversia con un semplice provvedimento disciplinare, vale a dire la nota sul registro.

La maggioranza dei docenti esita a rivolgersi alla massima autorità, ma quando il caso giunge in presidenza, più della metà delle volte, 53% circa, si arriva ad una decisione esemplare: sospensione, lavori socialmente utili ecc. Nel 25% dei casi si avvisano i genitori dell’accaduto. Secondo molti uno dei rischi principali è l'emulazione: un abbondante 34% degli studenti ritiene che ci sia sempre qualcuno che riprenda l’accaduto con lo smartphone. Di questi: il 58% decide di postarlo sui social network; il 34% lo invia al proprio gruppo di classe e un 8% non ne fa nulla. Il 77% crede che le liti vengano scatenate apposta per essere riprese col cellulare ed eventualmente condivise.

Per cercare di porre rimedio, il Parlamento Italiano sta lavorando a misure sempre più severe nei confronti di chi commette illeciti di questo tipo. Infatti, 5 giorni fa è stato approvato un ddl in cui si istituisce la giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico, con lo scopo di promuovere una cultura che condanni qualsiasi forma di aggressione.