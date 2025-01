Boom di sbarchi dalla Libia

Ascolta ora 00:00 00:00

Come volevasi dimostrare. Negli ultimi giorni sono aumentati di oltre il 130% gli sbarchi in Italia, soprattutto dalla Libia. Non è un caso dunque l’impennata di sbarchi registrata nel fine settimana (circa 1.500), che hanno portato a quota 3.074 gli arrivi di migranti in Italia nei primi giorni del 2025. I dati del Viminale indicano che pakistani (525), bengalesi (321), egiziani (206) e siriani (119) i più numerosi tra gli sbarcati. I minori non accompagnati sono stati 221. Un dato in totale controtendenza con il 2024, che si è chiuso con -60% a 66.317 clandestini. Il sospetto della nostra intelligence è che dietro questi flussi particolarmente generosi non ci sia solo la fine del maltempo che dal 15 gennaio aveva sostanzialmente impedito ai barchini di partire dai porti in Nord Africa verso Lampedusa, prevalentemente da quelli di Gianzura e Zuwara in Libia ma che ci possa essere un collegamento con il fermo e il mancato arresto del criminale di guerra libico Najeem Osema Almasri, fermato in Italia nella notte tra il 18 e il 19 gennaio scorso. In particolare solo nell’ultima settimana sono arrivate più di 2mila persone dirette Lampedusa, tutte provenienti dalla Libia.

Una parte è stata intercettata dalle imbarcazioni della Guardia costiera e della Guardia di Finanza, ci sono stati purtroppo altri due naufragi in zona Sar maltese, a una cinquantina di miglia dalle coste di Lampedusa, con almeno sei dispersi (tra cui due fratellini di due e tre anni e un terzo fratellino di cui non si trova il cadavere). In una barchetta viaggiavano 21 persone, solo 15 sono i superstiti, tratti in salvo dall’equipaggio della Ong Sea Punks e trasbordati sulla motovedetta della Capitaneria di porto, al molo Favaloro sono giunti anche i cadaveri dei due fratellini.

Gli ultimi arrivati sono i 121 i migranti (pakistani, bengalesi, egiziani, ivoriani e siriani) sbarcati, all’alba, a Lampedusa dopo che la motovedetta V1302 della Guardia di finanza ha soccorso due barchini, salpati proprio da Gianzura e Zuwara in Libia. Hanno riferito d’aver pagato da 4mila a 7mila dollari per la traversata.

Di questi in 53 sono stati esclusi dalla detenzione amministrativa perché, per la prima volta, si sono presentati con il passaporto: per loro niente viaggio in Albania e procedure ordinarie. All’hotspot di contrada Imbriacola al momento ci sono solo 449 ospiti, perché i migranti arrivati nei giorni scorsi sono stati trasferiti altrove, come a Porto Empedocle.