Esame di medicina, Burioni boccia in blocco: 10 promossi su 408

Anche se dopo alcune ore è stato rimosso, è diventato virale nella giornata di ieri il video pubblicato da una studentessa della Facoltà di Medicina del San Raffaele che si lamentava di come fosse possibile che il prof. Roberto Burioni, Ordinario di Microbiologia e Virologia, avesse bocciato ben 408 candidati su 418 in quello che era soltanto un pre-test con otto domande a risposta multipla per poter accedere all'esame vero e proprio di Microbiologia. Oltre a queste bocciature in blocco c'è dell'altro: la candidata in questione avrebbe accusato un forte senso di pressione da parte del corpo docente universitario.

La denuncia della studentessa

" Non credo che sia normale che un esame lo possano passare così poche persone, anche perché è un esame che tutti hanno studiato con così tanta foga", dichiarava nel video rimosso come scrive il Corriere. Pur sottolineando il fatto non capiti tutti i giorni che un esame di Medicina abbia questi numeri così negativi, la studentessa ha ritenuto giusto portare a galla la questione: nel caso degli studenti di Burioni ha assicurato che tra i bocciati c'erano alcuni abituati a prendere abitualmente 30 o 30 e lode nelle altre materie e che " passano tutti gli esami: quindi non credo che non abbiamo studiato" .

Nelle ultime ore, la studentessa ha pubblicato un altro video in cui chiede ai suoi amici e conoscenti un buon avvocato per capire il da farsi e per essere messa al corrente del codice etico della sua università. Fino a questo momento i rappresentati universitari non hanno risposto (almeno pubblicamente) e su quanto accaduto è stato informato il Rettore del San Raffaele, Enrico Gherlone, e la preside della Facoltà di Medicina, Flavia Valtorta.

La risposta (polemica) di Burioni

Il prof. Burioni non ha risposto (per adesso) alle polemiche che sono circolate in rete limitandosi a informare tutti i candidati sulle percentuali di errore alle domande: su 408, soltanto dieci come detto hanno risposto correttamente a tutte le domande, " 50 hanno risposto correttamente a 7 domande, 67 hanno risposto correttamente a 6 domande, 54 hanno risposto correttamente a 5 domande, 72 hanno risposto correttamente a 4 domande, 59 hanno risposto correttamente a 3 domande, 50 hanno risposto correttamente a 2 domande; 37 hanno risposto correttamente a 1 domanda; 9 hanno risposto in maniera errata a tutte le domande", scrive il virologo, aggiungendo anche quale fossero le varie percentuali.