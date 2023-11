Bus di studenti fuori strada a Matera: 28 feriti tra i passeggeri

Grave incidente stradale a Matera, dove un autobus carico di studenti e di pendolari è uscito fuori strada nel pomeriggio lungo la strada provinciale che collega Montescaglioso al capoluogo. Il mezzo delle Ferrovie Appulo Lucane, che viaggiava con 50 persone a bordo, in prossimità di una curva è uscito fuori strada per cause ancora da accertare. L'intervento dei soccorsi è stato immediato: carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118 sono arrivati sul posto con le ambulanze e un'eliambulanza, che ha trasportato il ferito più grave. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri, il cui compito sarà ora quello di capire la dinamica dell'incidente e capire perché il mezzo è uscito fuori strada. Per questa ragione è stato posto sotto sequestro per gli accertamenti del caso.

Sono in tutto 28 le persone ferite, di cui uno è l'autista. Nessuno di loro è in pericolo di vita ma 5 degli studenti sono stati accettati al pronto soccorso in codice arancione. Altri 8 sono stati ricoverati in codice verde e 15 in codice azzurro. Tutti i feriti, in maggioranza contusi, sono stati ricoverati all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera. " Grazie a Dio tra i ragazzi coinvolti non si registra nessun ferito grave: 5 ragazzi sono in codice arancione, 15 in codice azzurro, 8 in codice verde. Domani daremo altre informazioni su quanto accaduto ", ha detto il governatore della Basilicata, Vito Bardi. Il presidente della Regione ha rivolto il suo " grazie ai vigili del fuoco per il consueto grande lavoro svolto, agli operatori del 118 e a tutto il personale medico e infermieristico dell'ospedale di Matera ".