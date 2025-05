C’è la prima messa del Papa, rimandato lo sciopero dei treni

Immagine di repertorio

Non sarà sicuramente il primo miracolo del nuovo Papa Leone XIV ma poco ci manca. In un Paese come l’Italia dove gli scioperi sono all’ordine del giorno, la messa di inizio pontificato ha già il merito di avere rimandato uno sciopero nazionale del settore ferroviario previsto inizialmente per sabato 17 maggio.

Lo sciopero, che sarebbe stato applicato dalle ore 1:00 alle ore 24:00 di sabato prossimo, era stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome. Poi, a stretto giro, la Commissione di Garanzia sugli Scioperi ha rivolto un appello al senso di responsabilità di Usb, Assemblea nazionale Pdm/Pdb e Sgb, affinché venissero differite le azioni proclamate per sabato per assicurare la libera circolazione delle persone. Il motivo è presto detto: il giorno dopo, domenica 18 maggio, è infatti prevista la Messa di intronizzazione di Papa XIV, alla quale si prevede parteciperanno ben 250 mila fedeli.

Un numero esorbitante per fare uno sciopero nazionale dei treni. Inoltre, come se non bastasse, a Imola c’è il Gran premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna di Formula 1 presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Senza dimentica gli Internazionali di Roma di tennis, “per cui – ricorda la commissione – sono previsti grandi afflussi di persone, approssimativamente stimabili in 220.000 per il primo e 400.000 per il secondo”. ''Gli scioperi nazionali del settore ferroviario previsti per sabato 17 maggio, a seguito del confronto tra le istituzioni e le sigle sindacali interessate, sono stati differiti. Salvaguardati i diritti alla circolazione dei cittadini, anche in previsione della messa in piazza San Pietro per l'inizio del pontificato di Papa Leone XIV, gli internazionali di tennis e il gran premio di Imola'', è la nota del Ministero dei Trasporti.

Lo sciopero è già stato riprogrammato per venerdì 23 maggio, mantenendo identiche modalità e rivendicazioni. Lo sciopero nazionale avrà quindi una durata di 23 ore, dalle 1 alle 23.

59, e coinvolgerà il personale di, Italo, Trenord e delle imprese del comparto ferroviario attive nel trasporto passeggeri e merci. Non sarà invece coinvolta Rfi, così come resteranno esclusi alcuni servizi ferroviari regionali.