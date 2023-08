L'uomo vestito di nero, le coltellate alla schiena, il bagagliaio: giallo sulla donna uccisa a Napoli

È mistero attorno al cadavere di una donna rinvenuto nel bagagliaio di un'auto a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli. La vettura era parcheggiata in un'area condominiale con il portellone posteriore aperto e il cadavere in vista, sanguinante. Il corpo non è stato ancora ispezionato, perché si attende l'arrivo del medico legale per l'identificazione completa. Ad avvisare il 112 un cittadino che ha verosimilmente visto il corpo nell'auto.

Diverse porzioni della zona sono coperte dalle telecamere di sicurezza, che potrebbero aver ripreso l'omicida. Per questo motivo i militari hanno sequestrato i nastri, che ora sono al vaglio degli investigatori, e stanno procedendo ad ascoltare anche i testimoni che potrebbero aver assistito, se non all'omicidio, almeno all'abbandono del cadavere. " Stavamo giù in garage per controllare i lavori in corso nel palazzo quando abbiamo sentito delle urla strazianti, abbiamo pensato a un litigio, dopodiché le urla sono diventate ancora più strazianti e a quel punto abbiamo deciso di andare a vedere. La scena di fronte alla quale ci siamo trovati era terribile ", racconta all'Ansa un residente che vuole rimanere anonimo.

Quindi, prosegue: " Mentre percorrevamo l'ultima rampa abbiamo chiesto: 'Chi c'è?' A quel punto una voce ci ha detto di accorrere. Quando siamo arrivati abbiamo visto qualcosa di spaventoso. Questa donna accoltellata all'interno del cofano dell'auto. C'era una pantofola a terra, aveva il volto coperto forse nel tentativo di difesa, è stato terribile ". Questo testimone, e la persona che per prima ha lanciato l'allarme, spiega di non aver visto nessuno ma una persona che vive nel palazzo avrebbe riferito " di un tale che usciva di corsa, vestito di nero, pantaloni e camicia nera a maniche lunghe, col cappellino da pescatore, un pugnale nella mano sporca di sangue che correva ".