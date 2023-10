Caffè, gelato e pasticceria per i nuovi stili di vita a Host 2023

Il mondo del bar e quello del caffè che, con gelato e pasticceria negli ultimi tre anni sta vivendo una vera a propria rivoluzione nel segno della consapevolezza e la ricerca di esperienze più lifestyle è un dei grandi focus a Host Milano 2023, la più importante rassegna internazionale dell’ospitalità, della ristorazione professionale e del fuoricasa in corso fino a martedì 17 ottobre in Fiera Milano Rho.

Il FUORICASA CELEBRA I NUOVI STILI DI VITA

Women in Coffee, un progetto di sostenibilità sociale di Caffè Vergnano (Pad. 18 B52) nato in collaborazione con International Women’s Coffee Alliance per sostenere le donne che lavorano nelle piantagioni di caffè. A una miscela unica, dedicata a baristas selezionati, si aggiunge una collezione di accessori in rosa (tazze, tazzine, caffettiere) il cui ricavato va a sostegno del progetto.

La tecnologia, declinata in un’inedita miniaturizzazione, è invece l’anima di Minispresso di(area Smart Label, Pad. 14 E01) la macchina per espresso più piccola al mondo: alta solo 129 mm, la porti sempre con te. Basta inserire la cialda e premere un solo pulsante… e il caffè è servito. Ormai i consumatori vogliono caffè e cappuccini sempre più su misura per i loro gusti. Così, per un cappuccino dal latte montato alla perfezione ecco Lattiz (Pad. 18 D78), un montalatte che consente di scegliere tra diverse opzioni – misura, bicchiere, tazza grande tazza piccola – con la sicurezza di avere sempre la giusta qualità di schiuma. E, grazie a una particolare tecnologia di igiene, non richiede pulizia. Da non perdere anche la macchina del caffè di Barbie di(Pad. 18 C80): tutta rosa, in puro stile Barbie, si integra perfettamente nel mondo ‘all pink’ del celebre personaggio fra allegria e divertimento.

PASTICCERIA, SAPORI INEDITI E PRESENTAZIONI WOW

Tra le grandi novità 2023 di Babbi (Pad. 6P A34 A42 C33 C41), uno dei leader negli ingredienti per gelateria e pasticceria, c’è il corner “sapori dal mondo”, con gusti di gelato che riportano atmosfere da tutto il pianeta. Qualche esempio? Arabia Saudita-Profumo d’Oriente, Danimarca-Lakrids, Germania-foresta nera, Giappone-iced matcha latte, Giordania-Baklava, USA-American breakfast. Non mancano i prodotti senza zuccheri aggiunti, con quattro nuovi gusti: Golosa Nocciola, Golosa Pistacchio, Variegato Pesca e Variegato Cranberry.

L’azienda greca Antonopoulos (Pad. 6P G12) presenta invece Pastry Wheel, una vetrina refrigerata con vassoi da esposizione rotanti. Il movimento è ottenuto attraverso un sistema brevettato di componenti ad alta tecnologia: temperatura, luci e rotazione si possono controllare via wi-fi. Il mood richiama le tradizionali ruote panoramiche, per un’esposizione di dolci e torte davvero originale.

Evoluzione tecnologica unita al design per i Verticali di Ciam (Pad. 10P E52 E58 G51 G52 G57): di grande impatto il progetto GelatoWall realizzato in collaborazione con Simone Micheli: una gelateria verticale pensata per realizzare un punto vendita in spazi contenuti. Un murale refrigerato in vetro specchiato con apertura automatizzata, con rilevamento laser, e un modulo frontale con monitor integrato per la gestione delle comande. Per una super attrattiva gelateria futuribile.

Tra le proposte dedicate al frozen dessert la novità tecnologica in evidenza da Carpigiani (Pad. 10P A60 A68) riguarda SyNthesis 1, il sistema modulare di dimensioni contenute per aggiungere gelato fresco e mantecato a vista ad ogni format di food retail. Davide Oldani l’ha scelta per il suo bistrot a Malpensa. L’azienda ha inoltre presentato in anteprima la Coppa Giro d’Italia, dall’inconfondibile colore maglia rosa e dalle forme ispirate al ciclismo.

Tutte le informazioni e gli eventi da seguire su host.fieramilano.it, @HostMilano