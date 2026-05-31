Cagliari, paura per un sospetto caso di ebola: "È sintomatico"

I protocolli per un sospetto caso di Ebola sono scattati Cagliari per prelevare una persona da una abitazione e trasportarla in ospedale. Da quanto si apprende la persona rientrata dall'estero accusava sintomi riconducibili al virus. È scattato il protocollo e sul posto a supporto del 118 sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrate nell'abitazione e hanno prelevato il paziente che è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi, dove saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso.

É sintomatico il paziente ricoverato in Sardegna per un sospetto caso di Ebola. Lo sottolinea il ministero della Salute in una nota sottolineando che il paziente era rientrato dal Congo e sarà sottoposto ai test per il Virus. Gli accertamenti saranno svolti dallo Spallanzani di Roma in serata.

Il paziente, dice ancora il ministero che è in contatto con le autorità sanitarie locali e lo Spallanzani, "si trova al momento in isolamento presso una struttura ospedaliera". Il rischio di Ebola in Italia, conclude il ministero "resta molto basso".