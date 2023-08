Volo Cagliari-Roma con l'aereo rattoppato, la scoperta choc

Il volo da Cagliari a Roma, l'atterraggio all'aeroporto di Fiumicino poi, una volta a terra la scoperta: l'aereo su cui i numerosi passeggeri avevano viaggiato stamani presentava un vistoso rattoppo.

La denuncia dell'episodio arriva dall'ex parlamentare sardo Mauro Pili, che sul proprio profilo Facebook ha caricato le immagini dell'evidente riparazione posticcia, scatenando reazioni contrastanti tra i suoi followers. "Ci trattano da colonia del terzo mondo. Aereo rattoppato con lo scotch non mi era ancora capitato!" , lamenta l'ex presidente della regione Sardegna. "Stamane, alle 7.20, in partenza per Roma da Cagliari, nessuno si è accorto di niente, per via dell’imbarco dal tunnel" , rivela Mauro Pili.

Si tratta di un Airbus di Ita Airways, uno dei tanti che quotidianamente mettono in collegamento Cagliari e Roma, partito stamani dall'aeroporto Mario Mameli di Elmas con destinazione Roma Fiumicino. E proprio dopo l'atterraggio i passeggeri del velivolo notano l'evidente rattoppo. "All'arrivo a Fiumicino la scoperta di aver viaggiato con un aereo, spacciato come del 2021, in realtà rattoppato in modo scandaloso!" , affonda l'ex parlamentare di Forza Italia.

Un'immagine, quella dell'aereo rabberciato nella parte inferiore della carlinga, vicino all'apertura del carrello, che lascia l'amaro in bocca a Mauro Pili. "Ovviamente, aereo destinato alle rotte da e per la Sardegna! Diranno che è tutto in regola! E c’è chi ci crede! E tutti in silenzio!" , conclude l'ex governatore della Sardegna.

Contrastanti le reazioni sotto il post di Pili. "È uno Speed tape ad uso aeronautico. Niente di grave, nulla di anormale. Si usa per riparazioni temporanee ed è super ma super resistente. Ci avrai viaggiato tante di quelle volte senza accorgertene" , minimizza un utente. "La data del 2021 si riferisce alla nascita (costituzione di ITA). Il velivolo matricola EI-EIB (numero di serie 04249) ha 13 anni di vita. Capisco che ai non addetti ai lavori possa sembrare pericoloso vedere quella temporanea riparazione che consente, comunque, al velivolo di mantenere le condizioni di aeronavigabilità in tutta sicurezza" , fa eco un altro. "Se noti si sta staccando! Lato superiore a sinistra! Rattoppo che si può fare così in una apixedda (un'Ape Piaggio ndr) non in un aereo" , replica Pili.