Caldo, 4 morti in Italia e picchi di 40 gradi. Allerta nubifragi. In Spagna 102 vittime

Stiamo attraversando giornate davvero intense dal punto di vista meteo: il caldo killer non allenta la sua presa, tanto che in Italia è già riuscito a mietere quattro vittime. Sono gli effetti dell'anticiclone ribattezzato "Pluto", che ha portato temperature fino a 40 gradi su diverse zone della Penisola.

Si tratta di una condizione da non sottovalutare. Soltanto nella giornata di ieri, mercoledì 2 luglio, sono morte quattro persone: due in Sardegna, una Liguria e una in Lombardia. Stiamo parlando di persone che, stando a quanto dichiarato dai soccorritori, sono state portate allo stremo dalle elevatissime temperature. Temperature risultate fatali per il loro organismo. E non si muore soltanto in Italia. Sempre nella giornata di ieri, una bimba di 10 anni è morta mentre stava visitando la reggia di Versailles, in Francia. I medici parlano di un probabile colpo di calore.

Dalla Spagna, invece, arrivano numeri terrificanti. Almeno 102 persone sarebbero morte a causa di questa prima ondata di caldo estremo. Sono i dati riportati dal Sistema di Monitoraggio della mortalità quotidiana per tutte le cause (MoMo) spagnolo. Attualmente in tutta la Nazione c'è allerta caldo soffocante, e sono almeno dodici le regioni coinvolte.

Gran parte dell'Europa, dunque, è rovente. Nelle città si sfiorano i 40 gradi, e si susseguono i malori. In Italia si attende con ansia la giornata di venerdì, quando i bollini rossi sul Paese passeranno da 18 a 20. E a preoccupare non è soltanto il caldo. Si prepara infatti il maltempo, tanto che è stata già diramata un'allerta meteo per rischio nubifragi.

In questi giorni sono arrivati i primi temporali a nord, e non stanno mancando i danni. Stando alle più recenti previsioni, i prossimi temporali che si scateneranno in Italia saranno intensi.

I rovesci interesseranno l'intero arco delle Alpi e delle Prealpi, per poi scendere lungo la dorsale appenninica del Centro. La violenza dei fenomeni è naturalmente causata dall'incontro fra correnti fredde e aria molto calda. Si parla di piogge abbondanti, forti raffiche di vento improvvise, intensa attività elettrica e probabile grandine.