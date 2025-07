Calendario scolastico, quando ricomincia la scuola: ecco tutte le date

La scuola è finita da pochissimo. Gli ultimi esami orali di luglio hanno scritto la parola fine per quanto riguarda l’ultimo anno scolastico e, a causa di alcune proteste, la maturità quest’anno ha creato più polemiche del solito. Da oggi, però, tutto questo è alle spalle: il nuovo calendario scolastico appena uscito delinea un nuovo anno con alcune novità tempistiche e non solo. Ecco quando si riparte con le scuole e, soprattutto, quali sono le differenze tra le regioni dello Stivale.

Il mese da segnare in rosso sul calendario, ovviamente, è settembre. Le differenze, però, sono tante. A Bolzano si tornerà classe l'8 settembre e finiranno il 16 giugno. Seguono la provincia di Trento, il Veneto, il Piemonte e la Valle d'Aosta il 10 settembre, il Friuli-Venezia Giulia l'11 e la Lombardia che da diversi anni ormai ha fissato come giorno di ripresa della scuola il 12 settembre. Quest’anno, però, dato che il 12 cade di venerdì molte scuole anticiperanno il ritorno a giovedì per completare almeno due giorni prima del sabato e domenica.

L’altra data da segnare è il 15 settembre. Quest’anno la maggior parte degli studenti tornerà proprio lunedì 15. Si parla di Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria. Le ultime, martedì 16 settembre, saranno la Calabria e la Puglia. Per quanto riguarda le festività, le vacanze di Natale cominceranno, a seconda delle Regioni e della scelta delle singole scuole, fra il 22 e il 23 dicembre.

Pasqua quest'anno cade il 5 aprile: le vacanze cominciano quasi ovunque giovedì 2 e durano fino a martedì 7 compreso (fino all'8 a Trento). Nessun ponte per la fsta della Liberazione perché quest’anno cade di sabato. Tutt’altro discorso per il ponte del Primo Maggio che cade di venerdì e anche quello del 2 giugno che cade di martedì.