Firenze, esplosione al deposito Eni a Calenzano: 2 morti e 8 feriti. Chiusa l'uscita della A1, stop ai treni

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

Esplosione questa mattina nella raffineria di Calenzano, alle porte di Firenze: il boato si è sentito in tutto il capoluogo toscano e anche oltre, arrivando fino a Pistoria, e subito dopo si è alzata una denza e nera colonna di fumo. L'incidente è avvenuto sulla linea di carico e non nel parco serbatoi, conferma l'Eni. Sul posto stanno convergendo i mezzi dell'emergenza sanitaria, Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine. Gli uomini del primo intrvento riferiscono che ci sarebbero dei feriti, ma il quadro non è ancora del tutto chiaro per i soccorritori che stanno operando sul luogo dell'incidente. Il bilancio ufficiale della prefettura in continuo aggiornamento parla di almeno due morti, quattro dispersi e otto feriti. Eugenio Giani nel corso della mattinata ha ufficializza la lista incompleta dei feriti, anche questa in aggiornamento: " Due codici verdi a Careggi, un codice rosso ustionato a Careggi, un codice giallo per trauma cranico a Careggi, un codice rosso al Centro Grandi Ustioni di Pisa, due codici gialli all'ospedale di Prato ".

" Mi si è spostata la macchina, è stato davvero forte, spaventoso ", riferisce una persona che in quel momento si trovava a passare per quelle parti. " Un boato assurdo a 200mt c'ha spostato il capannone ", riferisce un'altra persona sui social, che si trova a Calenzano. Lo stabilimento sorge a breve distanza dal centro commerciale I Gigli, uomo dei più grandi dell'area fiorentina, dove però non si registrano criticità nonostante numerose persone fossero presenti in quel momento.

L'uscita di Calenzano in A1 è chiusa nella due direzioni, così come sta subendo ripercussione la circolazione dei treni tra Prato Centrale e Firenze castello. Le popolazioni dell'area circostante e dei comuni vicino sono state invitate a non uscire di casa, a non aprire e finestre e a spegnere eventuali impianti di climatizzazione. Per la prima volta su un caso reale è stato attivato il sistema It-Alert.

Tutti gli ospedali della zona sono in allerta per la gestione dell'emergenza e per l'arrivo dei feriti e sono stati messi in pre-allerta anchetutti gli altri ospedali regionali nel caso si rendesse necessario un piano sanitario su ampia scala. L'impianto di Calenzano, che non effettua processi ma solamente stoccaggio, è collegato a quello di Livorno tramite un oleodotto e nel suo impianto stocca solamente derivati di idrocarburi liquidi quali benzina, gasolio, jet fuel e derivati. Non è ancora noto quale sia stato il serbatoio coinvolto nell'incidente.

Oltre alla ricerca di eventuali soggetti dispersi e al soccorso delle persone coinvolte, l'obiettivo primario nelle prime fasi dell'intervento è quello di circoscrivere le fiamme per impedire che possano estendersi anche in altri serbatoi, dove sono stoccati prodotti volatili e sensibili al calore.