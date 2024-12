"L'esplosione ha scosso Firenze". Il racconto della tragedia di Calenzano

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono le 10.19, un rumore sordo, fortissimo. Al mercato di Scandicci, 17 chilometri di distanza da Calenzano, le teste dei presenti si abbassano istintivamente per un istante, come per schivare un colpo. Tutti prendono il cellulare in mano in cerca di informazioni o per chiamare qualcuno. Ma nessuno al momento riesce a capire cosa sia successo. E’ l’esplosione al deposito del gas Eni di Calenzano che ha letteralmente scosso Firenze. Se il botto è stato così grande a quasi 20 km di distanza, immaginiamoci cosa possa essere stato sul luogo, come al grande centro commerciale I Gigli, che a quell’ora aveva al proprio interno centinaia di persone a lavorare e fare shopping.

Quella del banco della frutta riceve una telefonata. E’ la sorella in lacrime, abita a Campi Bisenzio, a due passi dalla tragedia, urla e piange, ha paura per le sue bambine a scuola. Appunto, le scuole. Materne, elementari e medie di tutti i comuni della zona hanno ordine di tenere chiuse le finestre e le porte e contemporaneamente le direzioni scolastiche chiamano le famiglie che vengano subito a riprendere i loro figli.

I treni e i voli del vicino aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze si fermano, l’autostrada A1 e A11

(Firenze-mare) pure.

Le tv parlano di un morto e di tre feriti ma il direttore del pronto soccorso di Careggi, Stefano Grifoni, di rientro d’urgenza da Napoli, dice al telefono: “Si parla di 19 morti, ma ancora nulla di preciso”.