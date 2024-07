Campi Flegrei, crolla costone a Monte di Procida: paura tra i bagnanti a Miliscola

screenshot video la7.it

Paura in tarda mattinata a Monte di Procida, comune del Napoletano che fa parte dell’area dei Campi Flegrei. Un costone di roccia è franato non lontano dalla spiaggia di Miliscola causando un'enorme nuvola di fumo sull’arenile.

Secondo le prime informazioni, a parte la normale paura, non ci sono state conseguenze per le persone che si trovavano in quel momento in spiaggia. Il crollo è avvenuto in un'area già interdetta proprio per il pericolo frane. L'episodio si è verificato poco dopo la scossa di terremoto che è stata registrata ai Campi Flegrei alle ore 12 di magnitudo 2.6. La circostanza è stata, però, smentita dall'Osservatorio Vesuviano, sede di Napoli dell'Ingv, che sta monitorando lo sciame sismico.

"Non vedo relazioni tra la frana e un evento di magnitudo 2.6, che è molto bassa, e che si è verificato a circa 6 km di distanza" , ha spiegato a LaPresse il direttore dell'Osservatorio Vesuviano Mauro Di Vito. Quest’ultimo ha sottolineato che la frana "è un evento che si può verificare in momenti in cui gli eventi meteorologici possono favorire certi processi. Nei momenti di particolare siccità e quindi di secchezza dei terreni, questi tendono a riaggiustarsi e quindi a franare”. Di Vito ha anche evidenziato che dalle immagini " la frana sembra comunque molto piccola e ha creato una grossa nuvola di polvere perché il terreno è secco. Ma non vedo correlazioni con lo sciame sismico che tra l'altro è di bassa entità".

Il terremoto

La scossa di magnitudo 2.6 registrata questa mattina nei Campi Flegrei si è verificata alle 11.59 ad una profondità di 2,7 km. L'Osservatorio Vesuviano ha localizzato il suo epicentro nella contrada Pisciarelli, zona al confine tra i comuni di Pozzuoli e Napoli.

Le parole del sindaco di Bacoli

"Non ci sono feriti. Ero con la capitaneria di Porto e i geologi del comune di Bacoli per fare un controllo ai costoni, poiché un mese fa ho emanato un'ordinanza che vieta la balneazione e la navigazione a 400 metri dalla costa: in concomitanza con la scossa che c'è stata ai Campi Flegrei c'è stata una frana al Costone di Monte di Procida, dal lato di Miliscola, è un'area interdetta alla balneazione da diversi anni". Lo ha riferito all'Adnkronos il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, commentando il crollo del costone.

"Non abbiamo mai registrato nessuna scossa sulla terraferma- ha proseguito- , ma solo a mare. Siamo una città di mare, questo significa che con le scosse sono sollecitati i costoni, già friabili, tufacei, soggetti a frane”.

Il sindaco ha spiegato che “si pone di nuovo la questione della messa in sicurezza dei costoni e poi, a tutela della balneazione e dell'economia del territorio, c'è da tutelare anche ilche insiste sotto i costoni. Sono aree non visitabili se non si mettono in sicurezza".