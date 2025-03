Campi Flegrei, scatta la mobilitazione straordinaria della Protezione civile

Ascolta ora 00:00 00:00

La gravità di quanto accaduto ai Campi Flegrei con il terremoto delle ultime ore ha fatto propendere per una decisione netta comunicata in serata dal ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci. " Ho appena firmato il decreto per disporre la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di Protezione civile per l’area dei Campi Flegrei ".

Le ragioni del provvedimento

Musumeci ha poi aggiunto che questo proveddimento si è reso necessario per aiutare la Regione Campania e " fronteggiare la situazione di criticità determinatasi con lo sciame sismico, con numerosi eventi molto superficiali, di cui uno di magnitudo 4.4, che ha determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati. È stata così accolta la richiesta del presidente della Regione, dopo la rapida istruttoria del Dipartimento nazionale dí Protezione civile ".

Il ministro ha spiegato che in questo modo sarà più facile operare in una difficile situazione: il Dipartimento riuscirà a coordinare l’intervento del Servizio nazionale della Protezione civile e del volontariato organizzato di altre Regioni per supportare le strutture regionali campane. " L’obiettivo è concorrere a fornire, in caso di necessità, l'assistenza e il soccorso alle popolazioni interessate ".

La telefonata di Mattarella

l presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha contattato il sindaco di Napoli e della Città Metropolitana, Gaetano Manfredi, per esprimere la sua vicinanza dopo la forte scossa di terremoto: da quanto si è appreso dallo staff del sindaco, nel corso del colloquio telefonico il capo dello Stato ha manifestato vicinanza alla città e ai napoletani sincerandosi dell'evolversi della situazione.

Curate 13 persone

Intanto è salito a 13 il numero di persone che hanno dovuto affidarsi a cure medice per il terremoto di magnitudo 4.4 della scorsa notte ai Campi Flegrei: lo ha reso noto l'Asl Napoli 1 Centro.

Tra di loro un ferito è rimasto coinvolto nel crollo di una controsoffittatura e portato dal 118 all'ospedale "Fatebenefratelli" di Napoli con escoriazioni ma poi è stato dimesso. Schegge di vetro per un bambino di cinque anni mentre una donna ha riportato, per lo stesso motivo, ferire ad un occhio.