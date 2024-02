Evaso dal carcere di Nuoro, dove hanno catturato il latitante "Woolrich"

A quasi un anno di distanza dall'evasione dal carcere di Badù e Carros, in provincia di Nuoro, è stato catturato in Corsica il boss di Vieste Marco Raduano, 40 anni, elemento di spicco della mafia del Gargano. L'esponente della criminalità organizzata era latitante dopo essere riuscito a fuggire, il 24 febbraio 2023, da una casa circondariale di massima sicurezza. A fare scalpore furono soprattutto le modalità cinematografiche con cui il detenuto organizzò la fuga. Raduano annodò delle lenzuola per poi calarsi dalle mura di cinta del carcere, il tutto ripreso dalle telecamere.

La latitanza

Andava avanti da quasi dodici mesi la latitanza di Raduano, a capo dell'omonimo clan di Vieste. Il boss è considerato uno dei tre criminali italiani più pericolosi tra quelli che fanno parte della lista dei ricercati da Europol con Enfast. Condannato all'ergastolo nel processo "Omnia Nostra", fu arrestato con l'accusa di concorso negli omicidi di Omar Trotta, a Vieste, di Giuseppe Silvestri, a Monte Sant’Angelo, e dell’agguato fallito a Giovanni Caterino, anche lui condannato all'ergastolo per la strage di mafia di San Marco in Lamis.

L'inchiesta "Omnia Nostra"

Raduano fu indagato nell'ambito dell'inchiesta "Omnia Nostra", conclusa a dicembre del 2021. Per i traffici tra i diversi cartelli mafiosi del territorio finirono sotto la lente d'ingrandimento della giustizia ben 57 persone accusate di aver messo le mani in maniera illegale sul settore ittico locale. Al boss di Vieste, conosciuto con i soprannomi di "Pallone" e "Woolrich", furono confiscati due immobili in contrada Scialara a Vieste, un’autovettura, tre conti correnti bancari, altrettanti conti deposito e risparmio, nonché due carte prepagate, ciascuna del valore di 5mila euro.

Chi è Marco Raduano

Raduano è a capo di un'efferata organizzazione mafiosa che opera in prevalenza a Vieste, sul Gargano, in sinergia con altri clan del territorio, in particolare di Manfredonia. Il boss è considerato dagli inquirenti uno spietato killer e a suo carico c'è l'accusa di aver ordinato o eseguito diversi omicidi. In più, Raduano sarebbe sempre stato al vertice di un'organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti e alla gestione del "pizzo" sulle imprese e i commercianti del territorio.