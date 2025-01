Cecilia Sala per la prima intervista in tv sceglie Fazio: ecco cosa dirà

L'arrivo di Cecilia Sala in Italia l'8 gennaio 2025

Dopo 21 giorni di prigionia nelle mani di Teheran, Cecilia Sala è tornata in Italia lo scorso 8 gennaio e, dopo aver rilasciato un'intervista al podcast di Chora Media, che produce anche il suo prodotto multimediale, è pronta ad affrontare un altro appuntamento. Domenica 19, infatti, la giornalista sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove. Una presenza che era quasi scontata quella di Sala nel "salotto buono dei buonisti" dove il conduttore ogni weekend fa la sua messa laica. I contenuti dell'intervista non sono stati resi noti ma questo, com'è accaduto in passato, potrebbe essere il primo passo per l'inizio di un percorso che condurrà poi a un libro e, perché no, anche a un film.

È probabile che domenica Cecilia Sala racconti quanto accaduto il 19 dicembre e poi faccia un resoconto dei suoi giorni di prigionia a Evin, dove ha trascorso la prima parte della detenzione in regime di isolamento. Difficilmente, però, potrà fornire informazioni più dettagliate e con maggiori particolari rispetto a quelli già rivelati nel corso del podcast, principalmente perché è in atto un'indagine ed è già stata sentita dai Ros, e non solo. La sua liberazione è stata frutto, oltre che di un intenso lavoro diplomatico condotto dal presidente del Consiglio, dal ministro degli Esteri, dalla Farnesina e dai Servizi segreti italiani, che sono riusciti a riportarla a casa in meno di un mese.

L'appuntamento con Fabio Fazio cade esattamente un mese dopo il suo arresto, avvenuto in un hotel di Teheran e per ragioni che ancora non sono state rese note. Sala è stata fermata mentre si trovava nella sua camera d'hotel, quindi legata e accompagnata in carcere e solo diversi giorni dopo è stato reso noto che è stata accusata di aver violato le leggi dello Stato islamico, un'imputazione molto generica e in apparenza pretestuosa. Per giorni, come ha dichiarato lei stessa in una comunicazione avuta con il compagno, ha dormito per terra, senza cuscino, con solo due coperte e con la luce sempre accesa. Per la prima parte della detenzione ha mangiato solo datteri e poco altro prima che le venisse consegnato del cibo più sostanzioso.

Tutto questo sarà probabilmente oggetto delle domande di Fabio Fazio, che è prevedibile le chieda se ha intenzione di tornare presto "sul campo" e quali sono i suoi progetti per il futuro. Al momento, Sala sembra essersi voluta prendere comprensibilmente una pausa dal lavoro e anche dai social, dove l'ultimo scatto pubblicato la ritrae stretta nell'abbraccio del suo compagno subito dopo essere scesa dalla scaletta del volo di Stato che da Teheran l'ha riportata a Roma.

Ho la fotografia più bella della mia vita, il cuore pieno di gratitudine, in testa quelli che alzando lo sguardo non possono ancora vedere il cielo. Non ho mai pensato, in questi 21 giorni, che sarei stata a casa oggi. Grazie

", scriveva 6 giorni fa la giornalista, per poi scegliere il silenzio in attesa di un nuovo ritorno.