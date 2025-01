Cecilia Sala è libera: è in volo verso l'Italia

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo oltre 20 giorni finisce la detenzione di Cecilia Sala. Come riporta una nota di Palazzo Chigi in mattinata è decollato da Teheran un volo che riporterà in Italia la giornalista. " Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia ", si legge nella nota del governo, " Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di Cecilia, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi. Il Presidente ha informato personalmente i genitori della giornalista nel corso di una telefonata avvenuta pochi minuti fa ".

Sala era stata arrestata il 19 dicembre scorso per presunte violazioni della legge islamica, anche se non le erano mai state mosse accuse formali. Per tutto il periodo la reporter è stata incarcerata nella regione di massima sicurezza di Evin, in regime di isolamento.

Per settimane il caso Sala è stato legato a quello dell'ingegnere iraniano. L'uomo era stato fermato in Italia il 16 dicembre scorso su richiesta delle autorità Usa che ne richiedevano l'estradizione.