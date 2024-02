"E' sonnambulo...". Così l'uomo che ha soffocato la moglie evita il carcere

Era finito a processo con l'accusa di aver cercato di soffocare la moglie nel sonno. È stato assolto perché è riuscito a dimostrare di aver agito da sonnambulo. Questo l'esito del processo celebrato davanti al Tribunale di Brescia a carico di un 58enne della Valcamonica arrestato il 4 gennaio del 2021. " Aveva il cervello spento ", le parole in aula del perito del Giudice delle indagini preliminari Liborio Parrino. " L'uomo non poteva rendersi conto di quanto stava facendo ". Una tesi accolta anche dal pubblico ministero che ha chiesto l'assoluzione. Svegliato da un morso della moglie e dopo essersi reso conto della gravità di quanto fatto, il 58enne quella notte si lanciò dal terzo piano e si fratturò entrambe le gambe. Rimase piantonato in ospedale per quattro mesi. La donna non ha mai pensato che volesse ucciderla e per questo non si è costituita parte civile contro di lui.

La moglie e l’aggressione

" Stavo dormendo quando, a un certo punto, ho sentito qualcosa sul mio viso. Ho reagito e ho lottato con questa figura che non ho riconosciuto. Ho sentito un dito in bocca e l'ho morso. Mi sono ritrovata in terra e ho visto che, di spalle, c'era mio marito. Ho urlato a mio figlio che papà voleva uccidermi. Mio marito si è girato e sembrava un'altra persona: un pazzo. Poi si è buttato dal terzo piano " il racconto della donna, nel frattempo diventata ex, sentita in aula nel corso del processo di primo grado. Fino a quel momento, assicura la donna, suo marito non era mai stato violento. La caduta produce conseguenze gravi, ma il 50 enne sopravvive. Lei dà l’allarme arrivano i soccorritori e i carabinieri per capire cos’è successo. Rimane parecchio in ospedale, quando esce deve fare i conti con il divieto d’avvicinamento al coniuge e con il procedimento giudiziario nei suoi confronti.

La perizia e l'assoluzione