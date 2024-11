Ai ragazzi di Ultima generazione i giornalisti piacciono solo se lavorano (gratis) per loro

Ascolta ora 00:00 00:00

Cercasi giornalisti per "lavoro volontario". I paladini della giustizia di Ultima generazione, gli amici della sinistra dei salotti e dei democratici che di professano difensori della democrazia, hanno pubblicato sui social un annuncio con il quale chiedono ai professionisti dell'informazione di lavorare gratis. " L'ufficio stampa di Ultima Generazione ha bisogno di giornalisti! Abbiamo bisogno di persone che sanno raccontare la crisi climatica, che vogliono mettersi alla prova per elaborare la narrazione di Ultima Generazione ", si legge nell'annuncio. Che poi, al di là del lavoro per la gloria, dell'ossimoro in purezza, con questo annuncio viene spiegata alla perfezione la strategia di Ultima Generazione, che non è il racconto di verità fattuali. Hanno bisogno di qualcuno capace di " elaborare la narrazione ".

Certo, per come hanno posto questo annuncio appare più che evidente il motivo per il quale richiedano l'intervento di giornalisti per il loro ufficio stampa. Rivelare a tutto il mondo che necessitano di qualcuno che effettui uno "story-telling", piuttosto che una effettiva cronaca degli eventi e delle iniziative dell'organizzazione, non è una mossa particolarmente vincente, soprattutto in pubblico. Ultima generazione, e le organizzazioni simili, sono in prima linea nella lotta contro lo sfruttamento lavorativo, sono i primi a chiedere che i giovani abbiano dignità di paga e che abbiano un impiego assicurato. E poi sono loro stessi a proporne uno, per furore ideologico? " Lavoro volontario: si partecipa al progetto di comunicazione di Ultima generazione. Ci serve una persona con spirito di avventura e animo ribelle. Ti riconosci? Contattaci, così ne parliamo ", prosegue l'annuncio. Tra le righe, sembra che il solo fatto di partecipare al progetto di Ultima generazione sia un onore per chi accetterà l'incarico.

È il più classico caso di chi predica l'ideologia e nei fatti va nella direzione opposta, dovendosi scontrare con la dura realtà del vil denaro. E sono loro stessi a spiegarlo, davanti ai professionisti che fanno notare come non possa essere accettabile questo tipo di annunci: " Le persone che lavorano a tempo pieno e hanno bisogno di un supporto economico possono chiedere di riceverlo. Ma purtroppo non bastano i soldi per pagare tutti, non abbiamo quel tipo di finanziamenti purtroppo ".

In questa risposta, da Ultima generazione, hanno candidamente ammesso quel che da sempre viene sospettato: si tratta dei soliti "figli di papà" per i quali si lavora a tempo pieno non per una paga ma per un "supporto economico", da richiedere solo in caso di bisogno. Dicono di lottare contro il capitalismo, ma questa impostazione è forse una delle più lampanti estremizzazioni di quel concetto.