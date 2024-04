"Chiedete alle iraniane…". Cruciani a gamba tesa sul corso di cultura araba a scuola

Dopo la chiusura della scuola per la fine del Ramadan in un istituto comprensivo di Pioltello, alle porte di Milano, all'inserimento della carne halal nelle scuole del Paese, in un'altra scuola della provincia milanese è stato proposto il corso di lingua e cultura araba. Stavolta si tratta di un istituto superiore, il Vittorio Bachelet di Abbiategrasso che, con una circolare di cui il Giornale è in possesso, propone a docenti, studenti e collaboratori scolastici di partecipare al " corso avanzato di introduzione alla lingua e alla cultura araba ". Tra i vari laboratori previsti dall'iniziativa, si legge nella circolare, anche uno sullo hijab, in cui verrà insegnato alle ragazze a indossare il velo.

" In una scuola di Abbiategrasso hanno istituito un corso di lingue e cultura araba, insieme a questo, un laboratorio per indossare il velo islamico, lo hijab. Andate a chiedere alle donne iraniane cos'è lo hijab ", ha detto Giuseppe Cruciani nel corso della sua trasmissione La Zanzara, commentando la notizia, che ha destato preoccupazione tra i genitori degli alunni ma anche nell'opinione pubblica. " Gli studenti italiani sono quindi invogliati a imparare la lingua degli immigrati e non il contrario: ormai siamo al paradosso ", ha dichiarato Silvia Sardone, eurodeputato della Lega. Lei si batte da anni contro il velo islamico, simbolo di sottomissione femminile nella cultura musulmana e quel laboratorio che insegna come mettere lo hijab rappresenta un'offesa alle donne, come quelle iraniane citate da Cruciani, che lottano per la libertà di non indossarlo. Una notizia che arriva quasi contestualmente all'annuncio da parte della polizia di Teheran, secondo la quale " le donne senza velo che scendono in strada saranno perseguite " con " misure severe ".