Cibo per cani a rischio: ecco il lotto ritirato dal ministero

Il ministero della Salute ha emesso un avviso per ritirare un prodotto, già in commercio, a causa del rischio microbiologico: si tratta di cibo per cani a marchio Ecoclavis Nv la cui denominazione di vendita è Wolf’s Menu Essential Wm001. Il lotto in questione è il 20221014004 con data di scadenza il 14-04-2023, peso della confezione 800 grammi.

Il motivo del richiamo

Sul documento in Pdf pubblicato dal ministero si legge che a seguito di un campionamento svolto dalla Ats (Agenzia di Tutela della Salute), il prodotto con il lotto riportato sopra " risulta non conforme alla vendita ". In fondo al pezzo abbiamo allegato una foto dell'esatta confezione per agevolare chi lo avesse acquistato. Tra le avvertenze, viene pregato di comunicare per iscritto via e-mail a info@vemapetfood.it le quantità da ritirare o l’eventuale esaurimento del lotto. Come si può osservare, questo cibo per cani è prodotto in Belgio, a Mouscron, e commercializzato da Vema Petfood&Care srl. La descrizione dell'alimento è congelato e "facilmente digeribile" per i cani, con carne che arriva da produttori belgi: ogni confezione contiene piccoli hamburgers dal peso ciascuno di 50 grammi per un peso totale, come abbiamo visto, che arriva a 800 grammi.

L'attenzione sul cibo degli animali

Non è stato specificato, oltre al "rischio microbiologico", di quale sia, nel dettaglio, il motivo del ritiro: in questi casi è possibile che l'alimento sia stato contaminato da batteri oltre i limiti consentiti dalla legge e possa quindi diventare nocivo per i nostri amici a quattro zampe. Come accade da sempre, oltre al rischio per gli alimenti che mangiano gli essere umani, le stesse osservazioni vengono fatte per i cibi destinati agli animali, così da garantirne sempre qualità e analisi ed evitare ogni possibile contaminazione. Non c'è da stupirsi, quindi, se in questo caso l'alimento richiamato è un lotto di cibo per animali di un marchio, tra l'altro, molto noto.

A parte la criticità riscontrata in questo caso per gli acquirenti italiani, il prodotto viene venduto anche in altri Paesi europei, con recensioni positive da parte degli utenti che lo hanno acquistato: il prezzo medio di vendita è intorno a 4 euro a confezione e, oltre all'85% di carne bovina, contiene anche vitamine e minerali purificati affinché i cani possano digerirlo nel miglior modo possibile. Al momento, non c'è stata nessuna nota o replica da parte dell'azienda al richiamo da parte del ministero della Salute.

Ultimamente, invece, sono stati numerosi i prodotti segnalati perché contaminati dalla Listeria: come abbiamo visto sul Giornale.it, Lidl Italia ha ritirato un lotto di pecorino stagionato al tartufo del marchio Deluxe.