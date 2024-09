Guasti e ritardi sull'alta velocità lungo la linea Roma-Napoli: cos'è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Problemi sulla linea di Alta Velocità tra Roma e Napoli. Ancora una volta si è verificato un disservizio che ha portato a lunghi ritardi nella circolazione, con attese lunghissime.

Il guasto

A causare questa situazione di disagio, che sta andando avanti dalle 15.00 di oggi (domenica 29 settembre), sarebbe stato un guasto alla linea elettrica che si trova tra Salone e Labico, a breve distanza da Roma. Come è possibile leggere sul sito di Trenitalia, è stato subito "richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. I treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti".

Il disagio, che ha riguardato numerosissimi pendolari, non soltanto romani, si è fatto avvertire parecchio. A causa del guasto, infatti, alcuni treni dell'alta velocità non si sono fermati a Roma Termini. "I passeggeri in partenza da Roma Termini possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia" , è quanto suggerito da Trenitalia.

Si sono toccati gli 80 minuti di ritardo. Molti convogli sono stati deviati sulle linee via Formia e via Cassino, mentre i tecnici operavano sulla linea guasta. A quanto pare i treni coinvolti sono stati FR 9587 Torino Porta Nuova (10:00) - Reggio Calabria Centrale (21:14); FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) - Napoli Centrale (17:12); FA 8315 Roma Termini (15:05) - Lecce (20:29); FA 8317 Roma Termini (16:05) - Lecce (21:49); FA 8319 Roma Termini (17:05) - Benevento (18:58) e FR 8343 Roma Termini (17:10) - Napoli Centrale (18:23).

Il ritorno alla normalità

Stando a quanto riferito da Trenitalia, l'intervento dei tecnici alla linea elettrica si è concluso intorno alle ore 18.00.

Da quel momento, seppur lentamente, laè ripresa. Confermato, comunque, il fatto che alcuni convogli dell'alta velocità non fermeranno a Roma Termini. Chi vuole raggiungere la stazione Termini dovrà per forza scendere alla stazione Tiburtina.