"Patriota come noi". Cittadinanza onoraria alla schermitrice Olga Kharlan: la proposta di FdI

Un atto per indurre l'amministrazione Pd di Bologna a valutare la possibilità di conferire la cittadinanza onoraria a Olga Kharlan, la schermitrice ucraina in un primo momento squalificata dai Mondiali per non aver porto la mano alla rivale russa. Questa la proposta avanzata da Fratelli d'Italia, attraverso un ordine del giorno che sarà a quanto pare discusso nella prossima seduta del consiglio comunale. Un modo con cui la sezione bolognese di FdI vuole rafforzare ulteriormente il legame che già lega la schermitrice ucraina al territorio petroniano: Olga si allena e vive ormai da tempo nel capoluogo dell'Emilia-Romagna insieme al compagno Luigi Samele, schermitore azzurro. E negli impianti sportivi locali ha preparato gli ultimi impegni agonistici.

"Bologna è diventata la sua città adottiva - ha ricordato Stefano Cavedagna, capogruppo bolognese di Fratelli d'Italia, al quotidiano Il Resto del Carlino - il luogo che la protegge, dove, come lei stessa ha ammesso, si sente al sicuro. E che le dà tutti gli strumenti per allenarsi al meglio nelle strutture della Virtus". L'atleta originaria di Mykolaiv era stata inizialmente squalificata per non aver dato la mano all'avversaria, la russa Anna Smirnova, al termine del loro incontro valido per i Mondiali conclusisi nelle scorse ore a Milano. Un gesto che è subito stato letto in chiave politica, considerando le nazionalità delle due atlete e il conflitto che sta opponendo da oltre un anno Russia e Ucraina. Kharlan, nel parlare della sua decisione, ha però spiegato che prima della gara aveva avuto rassicurazioni dalla Fie sul fatto di poter salutare l'avversaria solo porgendo la lama e non con la stretta di mano.