Gita in Polonia, la classe perde l'aereo. La scuola chiede 11mila euro ai genitori

Pessima esperienza per i genitori di una scolaresca delle medie in gita in Polonia; i ragazzi, infatti, non sono riusciti a salire sull'aereo di ritorno, ed è stato necessario acquistare dei nuovi biglietti, cosa che si è tradotta in un costo aggiuntivo di 350 euro ad alunno. Chiaramente la vicenda ha provocato un forte malcontento nelle famiglie, costrette a sborsare un totale di 10.800 euro.

Stando a quanto riferito, la scolaresca, composta da un gruppetto di 28 studenti di una terza media pugliese, si era recata in Polonia per visitare i campi di concentramento. Con i ragazzi si trovavano tre insegnanti. Un viaggio importante per i giovani alunni, soprattutto per il delicato tema affrontato. Purtroppo, una volta giunto il momento di fare ritorno in Italia, si è verificato un imprevisto. Arrivati addirittura in anticipo all'aeroporto di Cracovia, il gruppo si è trovato intrappolato in lunghe file che hanno di fatto impedito di completare le procedure di check-in nei tempi previsti. In conclusione, l'aereo per l'Italia è partito senza di loro.

Fortunatamente l'agenzia viaggi che assisteva la scolaresca ha trovato una soluzione alternativa e i ragazzi sono potuti tornare a casa. Purtroppo ciò ha comportato dei costi aggiuntivi pari a quasi 11mila euro. Una cifra per la quale il dirigente scolastico dell'istituto ha richiesto l'intera copertura delle famiglie. Da qui il malcontento e le polemiche.

La preside ha infatti informato i genitori dei ragazzi della spesa aggiuntiva, precisando che questa non poteva essere sborzata dall'istituto scolastico in quanto potenziale danno erariale. Le famiglie non hanno avuto altra possibilità che quella di pagare di tasca loro, ma ciò ha scatenato dure reazioni. Il viaggio di istruzione, infatti, era già costato parecchio. Alcuni genitori si sono lamentati della cattiva gestione del tempo in aeroporto.

Ancora non

sappiamo se sia stata trovata una. Pare che sia in previsione un incontro fra dirigente scolastico e genitori. La scuola ha inoltre presentato richiesta di chiarimenti all'aeroporto di Cracovia.