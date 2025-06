Torre Generali, cosa c'è dietro il collasso dell'insegna Generali

A Milano questa mattina si è rischiata la tragedia. Il cartellone Generali che è collassato sulla sommità della Torre Hadid non è fortunatamente caduto in basso ma si è adagiato sulla struttura del palazzo, alto 192 metri, che caratterizza lo skyline di Milano insieme alle altre torri di City Life. Sono ancora in corso le verifiche per determinare la causa del cedimento ma il caldo sembra essere quella più probabile.

Tra le ipotesi finora avanzate c'è anche il " cedimento strutturale di uno dei nodi, si tratta di tiranti in acciaio, che tengono l'insegna sulla Torre Hadid ". Per restare in posizione e in sicurezza a un'altezza così elevata, l'insegna è composta da un tamburo centrale, che é la struttura principale, vincolata al prolungamento in cemento armato dei torrini sulla sommità del nucleo della torre, modo da distribuire il carico in modo uniforme ai punti di appoggio sulla struttura in cemento armato. ci sono, poi, una struttura spaziale tubolare di tipo reticolare simmetrica che si dirama dal tamburo centrale e una struttura di sostegno dei pannelli e delle lettere, composta da montanti e traversi orizzontali che fungono da sostegno anche per la struttura delle passerelle di manutenzione.

In base a quanto è stato reso noto, " al momento del crollo non si registravano particolari condizioni di vento forte, tuttavia da evidenziare le alte temperature sulla città di Milano di questi giorni ". Non è detto che sia questa la causa ma non è da escludere che possa aver contribuito. Fare ipotesi certe in questo frangente è impossibile, i tecnici sono sul posto per effettuare tutti i sopralluoghi del caso e la torr è stata evacuata. Fortuntamente l'incidente è occorso verso le 6.30 del mattino, quando sia il palazzo che le zone attorno non erano affollate. Le alte temperature sono spesso sottovalutate come fattore di stress per le strutture, soprattutto per chi non ha dimestichezza con le caratteristiche fisiche dei materiali. La dilatazione termica, per esempio, è uno dei principali fattori di stress perché in base alla temperatura l'acciao si contrae o si espande e questo può generare tensioni interne che, col tempo, possono affaticare il materiale, indebolendolo.

Le alte temperature sono spesso sottovalutate come fattore di stress per le strutture, specialmente da chi non ha dimestichezza con le caratteristiche fisiche dei materiali. La dilatazione termica, per esempio, è uno dei principali fattori di stress: in base alla temperatura, l'acciaio si contrae o si espande. Questo può generare tensioni interne che, col tempo, possono affaticare il materiale, indebolendolo.

La Torre Hadid di Milano è un capolavoro dell'ingegneria e del design, e ogni potenziale perturbazione dei materiali è stata calcolata in fase di progettazione. Per questo, ora si sta cercando di capire quale possa essere stata la causa scatenante di un evento così inatteso.