Milano, notte di violenza ai Navigli: scontri e coltellate tra milanisti e tifosi del Psg

Stasera è atteso il match tra Milan e Paris Saint Germain. I tifosi della compagine francese hanno già fatto il loro arrivo in città e non sono mancati, nella serata di ieri, gli scontri con gli omologhi rossoneri. L'incontro è avvenuto in zona Navigli in tarda notte e si sono fronteggiate diverse decine di persone. Probabilmente informati della presenza dei tifosi avversari nell'area più frequentata della movida a Milano, è stata organizzata una sorta di spedizione dei rossoneri, presumibilmente appartenenti alla Curva sud. Nel caso dei tifosi francesi non è chiaro quanto fossero, ma i "diavoli" erano circa 50 e subito dopo la rissa sono riusciti ad allontanarsi.

Era prevista una vigilia di partita calda ma non era immaginabile si arrivasse a uno scontro di questo tipo, che ha lasciato sul "campo di battaglia" un 34enne parigino in gravi condizioni a causa di alcune coltellate ricevute durante gli scontri. L'uomo si trova adesso ricoverato al policlinico di Milano e le sue condizioni destano preoccupazioni nei sanitari. La dinamica è ancora tutta da chiarire ma dalle prime informazioni pare che un nutrito gruppo di parigini si trovasse ai tavoli di un locale in Porta ticinese quando è stato raggiunto dai milanisti.

In un primo momento tra le due parti ci sono state schermaglie verbali, ma ci è voluto poco per passare dalle parole ai fatti. Gli altri avventori del locale, capendo che stava per esplodere la rissa, sono scappati e a quel punto sono esplose le violenze. Non sono durate che pochi minuti, perché sul posto sono arrivate rapidamente le squadre dei carabinieri e della polizia in tenuta antisommossa, che hanno riportato la calma tra i due gruppi. Presente anche un'ambulanza, che ha trasportato il ferito in codice rosso all'ospedale. Sono state necessarie alcune cariche di alleggerimento e, nelle fasi più concitate, un poliziotto è stato colpito alla gamba da un oggetto contundente, riportando una ferita lacero-contusa.

Fin dal pomeriggio, la polizia e le forze dell'ordine erano dispiegate in città per il rischio di contatto tra le due fazioni e si erano già registrate 73 identificazioni tra i parigini. Poche ore dopo, attorno all'una, una pattuglia è intervenuta in via Sarpi, la Chinatown di Milano, dove un gruppo di francesi è entrato in contatto con alcuni residenti cinesi. L'attenzione resta alta anche per la giornata di oggi in tutta la città per il rischio che le tifoserie possano nuovamente entrare a contatto.