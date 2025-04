Fioravanti (Anci): "Comuni protagonisti del PNRR e dei Fondi di Coesione"

Marco Fioravanti, presidente del Consiglio nazionale dell’ANCI e sindaco di Ascoli Piceno

il presidente del Consiglio nazionale dell’ANCI e sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, intervenendo due importanti appuntamenti istituzionali tra Roma e Torino, ha lanciato un messaggio forte e chiaro sui Comuni italiani al centro del PNRR e della programmazione dei Fondi di Coesione.

Le parole di Fioravanti

Nel corso dell’audizione al Senato sul disegno di legge per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l’avvio del prossimo anno scolastico, Fioravanti ha ribadito il valore strategico delle riforme legate all’edilizia scolastica: “ Gli investimenti previsti stanno trasformando i territori, con la costruzione e la riqualificazione di asili nido, scuole dell’infanzia, mense e palestre. Ma per raggiungere gli obiettivi è necessario consentire l’utilizzo dei ribassi d’asta anche nei casi di modifiche progettuali sopraggiunte, evitando lo stallo dei cantieri, soprattutto nei Comuni più piccoli e nel Sud ”.

Il presidente ANCI ha inoltre evidenziato le difficoltà legate alla gestione dei nuovi servizi: “ Servono risorse certe per l’apertura e la gestione delle strutture, ma anche l’eliminazione dei vincoli finanziari per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, altrimenti rischiamo di avere edifici nuovi senza il personale per farli funzionare ”. Altro tema cruciale è quello della rendicontazione delle opere PNRR. “ Occorrono ulteriori misure di semplificazione – ha sottolineato Fioravanti – per accelerare procedure che oggi rischiano di rallentare i lavori ”.

L'importanza dei sindaci

Dopo Roma si è poi recato a Torino dove ha partecipato all'incontro: “L’Agenda per le Città e i Comuni” presso la sede della Città Metropolitana, dove ha riaffermato il protagonismo dei sindaci nella programmazione dei Fondi di Coesione. “ Grazie al confronto costruttivo con il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, i Comuni avranno un ruolo centrale nella riforma della Politica di Coesione. Occorre una visione politica che parta dai territori, con un approccio sartoriale, adatto a realtà diverse: dai borghi dell’entroterra alle metropoli ”.