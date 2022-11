Condannato per stupro: il prof dovrà risarcire la scuola ma non le vittime

Dovrà risarcire il liceo in cui lavorava, ma non le sue vittime: questo quanto stabilito dalla Corte dei Conti nei confronti di un professore di Cagliari condannato a dieci anni di carcere per stupro. L'uomo, che insegnava al liceo pedagogico Eleonora d'Arborea, dovrà pagare 100 mila euro all'istituto per danno d'immagine. Ma, come evidenziato da Il Messaggero, nessuna delle alunne abusate aveva ottenuto un risarcimento neanche come provvisionale. E i genitori delle giovani non ci stanno.

La vicenda di Cagliari

Le prime voci sul professore di matematica cominciano a circolare nel 2005. Attraverso alcune lettere anonime, le vittime del docente denunciano pretese sessuali prima delle interrogazioni, dei compiti in classe e dei consigli dei professori. Secondo quanto confermato dai genitori delle ragazze, la scuola non prende posizione, anzi tende a minimizzare il contenuto delle lettere. "Le studentesse si sono coalizzate per mettere in cattiva luce un insegnante troppo severo" , il pensiero dei dirigenti.



Ma le voci continuano a circolare, sempre più insistenti. La svolta è legata alla denuncia di alcuni colleghi del prof: una studentessa, bocciata in matematica, aveva riferito di essersi rifiutata di appartarsi con il docente durante la ricreazione. Una rivelazione che innesca una serie di confessioni: ad esempio, una ragazza omosessuale afferma che il docente l'ha costretta ad avere rapporti sessuali. "Altrimenti dico ai tuoi genitori che sei lesbica" , la minaccia.

La condanna e il risarcimento (alla scuola)

La Procura ottiene l'arresto del prof, che dal canto suo parla di rapporti consenzienti con alunne maggiorenni. Dieci anni di reclusione la condanna del giudice dell'udienza preliminare - a fronte della richiesta del pm di 14 anni - sentenza confermata in Appello e in Cassazione. Compresa, naturalmente, l'interdizione perpetua all'insegnamento. E arriviamo al caso risarcimento: dopo diversi anni, la Corte dei Conti ha condannato il docente a pagare un risarcimento di 100 mila euro al liceo per danno d'immagine. Ma nessuna delle studentesse aveva ottenuto un indennizzo.