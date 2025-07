Contestazione pro Pal e urla alla Ripartenza di Porro

Un manipolo di pro Pal sono riusciti a introdursi al teatro Petruzzelli di Bari durante la Ripartenza di Nicola Porro per contestare il panel che vedeva la presenza di Alessandro Sallusti, Mario Giordano, Andrea Ruggieri, Annalisa Chirico e Giuseppe Cruciani. Hanno esposto la bandiera della Palestina e gridato i soliti slogan prima di essere allontanati.

" Fategli fare quello che vogliono ", ha detto il conduttore rivolgendosi alla sicurezza che stava cercando di allontanare i manifestanti. Porro ha provato a lasciare i contestatori all'interno del teatro, lasciando loro la libertà di esprimersi anche lasciando la bandiera della Palestina perché, ha aggiunto, " a noi piacciono tutte le bandiere a differenza vostra ". Ma i contestatori non hanno smesso di urlare, impededendo al dibattito di andare avanti. " Nessuno li caga, lasciategli la bandiera ", ha detto ancora Andrea Ruggieri.

Il gruppetto era formato da tre ragazze e nel momento in cui è stato chiaro che la loro presenza non era compatibile con una discussione democratica e civile come quella che era in corso, il

pubblico ha invocato l'uscita dei contestatori. Lo stesso Porro, a quel punto, è stato costretto a chiedere l'intervento dell'organizzazione per farli uscire e riprendere la discussione.

Articolo in aggiornamento