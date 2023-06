"Contro di noi accanimento". La famiglia di Michele Merlo costretta a trasferirsi

Dalla solidarietà e la vicinanza per la morte del figlio Michele Merlo fino al fastidio che sfocia nell'ostilità da parte di alcuni cittadini di Rosà (Vicenza): a raccontare cosa sta accadendo tra i suoi compaesani è Domenico, il padre dell'ex volto di Amici. Fulcro della questione sarebbe la contestazione al medico del paesino da parte dell'uomo, che a lui attribuisce alcune responsabilità per la morte di Michele, deceduto il 6 giugno del 2021 a causa di una leucemia fulminante.

Le parole del padre

Durante un'intervista concessa al Corriere del Veneto, Domenico Merlo ha raccontato del cambio repentino di atteggi amento nei confronti suoi e della sua famiglia, tanto da arrivare alla drastica decisione di abbandonare Rosà per trasferirsi a Bassano del Grappa. "Non pensavamo di arrivare a sentire ostile il paese in cui abbiamo sempre vissuto" , spiega l'uomo, "abbiamo preferito andarcene. Rosà non è più casa nostra" . All'origine di tale ostilità ci sarebbe la scelta dei familiari di Michele di chiarire eventuali responsabilità nella morte del ragazzo da parte del medico del paesino Vitaliano Pantaleo.

"Ci hanno tacciato di essere cattive persone perché avremmo tentato di attribuire colpe al medico del paese" , prosegue Domenico Merlo, "ma ci sono le relazioni di quattro medici legali a testimoniare che nei confronti di nostro figlio c’è stata una negligenza, un errore" . " Non vogliamo la testa di nessuno e tanto meno cerchiamo vendetta" , precisa ancora, "non abbiamo nessuna intenzione di accanirci contro un medico, un professionista stimato da tutti e che peraltro è ancora il mio medico" .

Tuttavia la consapevolezza che sarebbe bastato un semplice controllo ematico per chiarire i problemi del figlio rimane ed è difficile da accettare: "Tutti, però, sappiamo che due anni fa bastava prescrivere un emocromo per individuare subito la patologia che ha ucciso Michele" , considera durante l'intervista il padre di Michele.