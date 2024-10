Corruzione e turbativa d'asta: arrestato il direttore generale di Sogei e un imprenditore. Tra gli indagati anche "l'uomo di Musk in Italia"

Ascolta ora 00:00 00:00

L'indagine della procura della Repubblica di Roma sulla Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.A. controllata al 100% dal ministero dell'Economia e delle finanze - ha portato all'arresto di un importante dirigente e di un imprenditore. Le accuse sono quelle di corruzione e turbativa d'asta, e ad occuparsi dei fermi sono stati gli uomini della Guardia di finanza.

Le "mazzette" e l'arresto in flagranza

La notizia è di questa mattina - martedì 15 ottobre. Secondo quanto riferito sino ad ora, a finire nel mirino degli inquirenti sono stati il direttore generale di Sogei, Paolino Iorio, e un imprenditore di un'importante società informatica. Vi sarebbero anche altre 18 persone e 14 società finite al centro dell'inchiesta avviata dalla procura di Roma. Fra le ipotesi di reato, corruzione e turbativa d'asta. Entrando nello specifico, si sospettano tangenti sugli appalti dei ministeri dell'Interno e della Difesa.

Stando a quanto riportato, Iorio sarebbe stato arrestato in flagranza di reato mentre riceveva una "mazzetta" da un imprenditore. Il dirigente avrebbe intascato circa 15mila euro. Direttore generale e imprenditore sarebbero stati colti sul fatto questa mattina dagli uomini delle Fiamme gialle, che hanno provveduto al fermo per poi perquisire e sequestrare documenti nelle sedi coinvolte. Il direttore generale avrebbe ricevuto denaro dall'imprenditore della società informatica che intendeva aggiudicarsi l'appalto.

Non si sarebbe trattato di un caso isolato. Secondo le accuse, Iorio avrebbe intascato mazzette due volte al mese. Per tale ragione sono scattati i controlli presso le società Digital Value Spa e Olidata Spa.

Il capo di imputazione

Paolino Iorio si trova attualmente agli arresti domiciliari. La procura di Roma fa sapere che il soggetto in questione " riceveva in più occasioni, per l'esercizio delle sue funzioni, somme di denaro" . Un comportamento portato avanti in " più azioni del medesimo disegno criminoso in qualità prima di direttore ingegneria infrastrutture e data center e successivamente Dg della società a partecipazione pubblica". " A fronte di una serie di contratti stipulati con Sogei, riceveva somme di denaro non quantificate, ma da intendersi nell'ordine di decine di migliaia di euro con frequenza di circa due volte al mese dal novembre del 2023" , si legge ancora nel capo di imputazione.

Le indagini, in ogni caso, proseguono.

Tra gli indagati c'è il consulente di Elon Musk

A finire nel mirino degli inquirenti, anche Andrea Stroppa, importante collegamento italiano con Elon Musk. Secondo quanto riferito nell'informativa della Guardia di Finanza, un militare della Marina (soggetto indagato) " nell'apprendere del progetto volto all'acquisizione da parte del governo italiano del sistema satellitare (ossia Starlink) realizzato e fornito da un noto gruppo statunitense, approfitta dello svolgimento presso il VI reparto di cui fa parte, di una riunione sul tema per agganciare e contattare successivamente il referente italiano del gruppo, Andrea Stroppa ".