"Nel Giorno della memoria no": la comunità ebraica chiede la revoca del corteo pro-Palestina

Articolo in aggiornamento

Il 27 gennaio, Giorno della memoria, è stata indetta una manifestazione dei movimenti palestinesi. Una provocazione, nel giorno che viene internazionalmente usato per ricordare gli orrori della Shoah, che ora la comunità ebraica chiede di vietare. " Non capiamo come sia stato possibile concedere l'autorizzazione in una ricorrenza che è internazionale, per di più nel contesto del 7 ottobre, massacro antisemita come non se ne vedevano dai tempi del nazismo ", ha dichiarato il presidente della comunità Victor Fadlun.