Covid, la verità sulle foto delle bare di Bergamo

Verità e fake news sul Covid continuano a mescolarsi e ad avvelenare il dibattito politico e il lavoro della commissione parlamentare sulla gestione della pandemia, guidata dal senatore Fdi Marco Lisei. Fanno ancora discutere le parole del segretario generale nazionale dell'Osa, l’organizzazione sindacale autonoma della Polizia di Stato, Antonio Porto, audito in commissione il 19 novembre 202, secondo cui durante l'emergenza sanitaria del marzo 2020 i camion militari a Bergamo avrebbero trasportato solo una bara per mezzo, al fine di creare un'immagine di forte drammaticità, spaventare la gente già sottoposta al lockdown e convincerla a vaccinarsi.

La foto dei camion per le vie della città e il video, realizzato da un balcone di via Borgo Palazzo da uno steward di Ryanair, fecero il giro del mondo. “È stata offesa la memoria di chi è morto per Covid non solo a Bergamo, ma in tutta Italia e in tutto il mondo ma anche la reputazione degli agenti di polizia che insieme ai sanitari si adoperavano per il bene comune”, scrive su X Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.

Il Comune di Bergamo ha già presentato una denuncia-querela alla Procura di Roma contro Porto per falsa testimonianza: secondo l'assessore Giacomo Angeloni ci sarebbero prove documentali e fotografiche che dimostrano il contrario di quanto affermato da Porto.

Secondo i decreti di autorizzazione al trasporto, dalla documentazione fotografica e dalle testimonianze di altri funzionari comunali presenti il 18 marzo 2020 dal cimitero di Bergamo sarebbero partiti otto camion militari con, divisi in tre carovane: una verso Bologna con 34 defunti, una verso Modena con 31 defunti e una a Varese con 8 defunti.