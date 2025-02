Crisanti e il San Valentino extra-lusso: 2450 euro per la notte nella villa del senatore Pd

Ascolta ora 00:00 00:00

Tutto vero. Il San Valentino extra-lusso a Villa Crisanti è realtà: la dimora storica di proprietà del microbiologo e senatore Pd Andrea Crisanti aprirà i battenti per un esclusivo soggiorno riservato a una sola coppia. Alla modica (si fa per dire) cifra di 2.450 euro a notte. A confermare le indiscrezioni al riguardo, iniziate a circolare nei giorni scorsi, è stato lo stesso esponente dem. "La mia villa d'epoca in affitto? Tutto vero, abbiamo dato vita a questa iniziativa per valorizzare la villa e rientrare delle spese di manutenzione", ha affermato il senatore, intervenuto oggi alla trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora.

L'iniziativa, certo, non è roba da sinistra proletaria. Tutta la dimora - ha confermato il microbiologo - "è solo per una coppia e il costo è di 2.450 euro a notte, compreso uno chef stellato che gli prepara la cena". Secondo quanto riportato nei giorni scorsi dalla stampa, il pacchetto per il San Valentino di lusso a Villa Crisanti prevede il pernottamento nella suite principale della magione e una cena esclusiva, preparata dallo chef Enrico Zannelli, a base di tempura di gamberi rossi, capesante e salvia croccante, scampi, polpo e dolci. Una cena a base di pesce, fragole e champagne di cui potrà beneficiare una sola coppia. "Stiamo selezionando le richieste pervenute finora, c'è già un interesse elevato rispetto alle nostre aspettative", aveva confidato il senatore al Corriere nei giorni scorsi.

Alla fine, pare che una coppia si sia aggiudicata il romantico soggiorno: nella dimora storica del XVI secolo, situata a Villa del Ferro in provincia di Vicenza, tutto è pronto. Non è la prima volta che la villa di proprietà del microbiologo apre le sue porte agli esterni: in passato erano state organizzate infatti visite. Ma - a quanto si apprende - non era mai stato programmato un soggiorno a tema, cosa che invece accadrà proprio con San Valentino.

"Mi hanno consigliato di fare delle cene con me come anfitrione, ad un prezzo più alto. Vedremo…", ha commentato su Rai Radio1 il senatore Pd.

E già ironicamente immaginiamo la grande affluenza di pubblico per assistere alle serate con il cerimoniere d'eccezione, magari impegnato a declamare qualche bollettino medico o a descrivere le ultime prodezze del partito dem in Parlamento.