Crollo all'Esselunga, la ditta appaltatrice è la stessa degli incidenti a Genova

Continuano le operazioni di ricerca tra le macerie del cantiere di Esselunga a Firenze: il bilancio provvisorio è di quattro morti e tre feriti, due dei quali in gravi condizioni. L’area dei lavori è stata posta sotto sequestro, la procura fiorentina ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Ed emerge un dettaglio in più, l’azienda committente e la ditta appaltatrice sono le stesse degli incidenti avvenuti nel cantiere di un altro supermercato del gruppo lombardo della Gdo a Genova, nella zona di San Benigno: parliamo della Villata spa, l'immobiliare partecipata al 100 per cento da Esselunga, e della Aep, Attività Edilizie Pavesi, con sede a Pieve del Cairo, provincia di Pavia.

I due incidenti sono stati registrati poco meno di un anno fa, l’uno a distanza di poche settimane dall’altro, con tanto di doppia indagine da parte della Procura di Genova. Come evidenziato da Repubblica, l’Aep viene spesso scelta da Esselunga per costruire i suoi nuovi supermercati e dunque non sorprende il collegamento tra i due episodi. Tornando a quanto accaduto a Genova, sono avvenuti due incidenti: il primo, a febbraio, il crollo di una soletta all’interno del parcheggio in costruzione per il supermercato, bilancio di tre feriti lievi; il secondo, a fine aprile, il crollo di un grosso cancello sfiorando un operaio che, cadendo a terra, ha sbattuto la testa al suolo, condizioni di media gravità.

Per il primo incidente al cantiere Esselunga di Genova la Procura aveva aperto un’indagine per contravvenzioni alle normative sulla sicurezza sul lavoro, iscritte sul registro degli indagati, fra impresa esecutrice, impresa affidataria (la già citata Aep) e coordinatore dei lavori. Le irregolarità sono state sanate dietro contestazione della stessa Asl. Per il secondo episodio, invece, è scattato il sequestro del cantiere per verificarne le condizioni di sicurezza. Una volta ripresi i lavori, il supermercato nei pressi della Lanterna è stato inaugurato lo scorso 24 maggio.