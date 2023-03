Cruciani bacia la mano alla borseggiatrice: "Che possa cambiare vita"

Ultimamente si è tornati molto a parlare delle cosiddette "ladre rom". Prima l'annuncio in cui si mette in guardia dai borseggi i passeggeri nella linea metro A di Roma, poi i filmati in cui sono riprese le ladre in azione sui mezzi Atm di Milano, che hanno suscitato l'indignazione del consigliere comunale dem Monica Romano.

La questione, delicatissima e controversa, è stata affrontata anche nell'ultima puntata di Dritto e Rovescio, talk show di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio. Durante la trasmissione Giuseppe Cruciani, ospite del programma, ha spiazzato tutti, rivolgendosi proprio a una delle presunte ladre.

Il gesto inatteso

Presenti in trasmissione, infatti, anche alcune delle borseggiatrici riprese nei video finiti in rete. Un fatto che non ha mancato di suscitare polemiche. Nel corso della trasmissione, le ladre hanno avuto la possibilità di parlare e spiegare le loro ragioni, arrivando a rivendicare quanto da loro fatto. "Sono una ladra, rubo per me stessa" , è quanto affermato da una delle donne. "Qualsiasi cosa che noi facciamo, ormai è diventata una moda fare le foto".

Giuseppe Cruciani ha giustamente fatto notare che se alcuni esercenti mettono in atto delle azioni per allontanarle non è certo un reato. "I filmati servono a farla allontanare" , ha infatti spiegato il giornalista alla borseggiatrice. "Se qualcuno cerca di allontanarla dal posto dove lei va abitualmente – non a distribuire fiori, ma a rubare -, e le dice: 'No, scusi, lei qui è meglio che non entra qua', non è che commette un reato" , ha aggiunto.

Poi, però, è arrivato il gesto che a spiazzato tutti. A un certo punto Giuseppe Cruciani si è alzato e ha raggiunto una delle borseggiatrici sedute in prima fila, una ragazza molto giovane. "Voglio solo fare una cosa molto gentile, mi dia la mano" , ha detto il giornalista. "Io voglio baciare la mano di questa ragazza" , ha aggiunto, posando le labbra sulla mano della diretta interessata. "Di quanti mesi è?" , ha poi domandato, notando lo stato interessante della giovane. " Sette ", è stata la risposta.

" Lei è passata come la grande ladra in tutta Italia... ", ha esordito Cruciani. " Io non so nemmeno rubare ", ha detto la ragazza, interrompendo il giornalista. " Ma come non sa rubare? Vabbe', comunque... ", ha proseguito Cruciani, " Vorrei dire a questa ragazza che è al settimo mese di gravidanza di partorire con tutta la serenità possibile e le bacio la mano nella speranza che possa cambiare vita ".

"Io rubo per me stessa"

Ospite della trasmissione anche Vladimir Luxuria, che ha cercato di comprendere le ragioni alla base dei furti. " Quello che rubate, ve lo mettete in tasca voi, o quando tornate nella roulotte lo date ai vostri mariti e ai vostri padri? Andate voi di spontanea volontà a rubare, oppure c'è qualcuno che ne sta in panciolle nel camper? ", ha domandato.