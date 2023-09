Messina Denaro, le minacce al medico: "Curalo o farai la fine di Falcone e Borsellino"

Uno dei medici che fino a pochi giorni fa ha assicurato l'assistenza al boss Matteo Messina Denaro è stato oggetto di una pesante minaccia in stile mafioso da parte di un 20enne di Salerno. Il giovane, che utilizzava un profilo Facebook falso, aveva più volte inviato messaggi privati sui social al medico, costringendolo a vivere nel terrore e sotto una stretta vigilanza da parte delle forze dell'ordine.

Luciano Mutti, primario del reparto di Oncologia dell'ospedale dell'Aquila, ha preso in carico il paziente Messina Denaro (affetto da un grave tumore al colon) fin dal suo arrivo in città: prima durante la detenzione nel carcere di Preturo in regime di 41 bis - luogo nel quale per poter eseguire le cure chemioterapiche era stata allestita una stanza ad hoc accanto alla cella - e poi all'ospedale, fino a quando l'ex boss di Castelvetrano non ha deciso di interrompere le stesse.

Sul proprio profilo Messenger, il medico è stato raggiunto da tre messaggi di un certo "Micael D'Angelo", uno dei quali terrificante, che lo "invitava" a prestare le migliori cure altrimenti " lo avrebbe fatto saltare in aria come accaduto a Falcone e Borsellino ". Una minaccia subito rigirata alla Squadra mobile della Questura e alla polizia postale dell’Aquila. L'autore, identificato in M.N. di 20 anni originario della provincia di Salerno, è stato inscritto nel registro degli indagati per minacce. Ha tentato di rendersi irreperibile ma è stato rintracciato a Torino mentre era ospite di un amico estraneo ai fatti.

A seguito della perquisizione, gli investigatori hanno sequestrato il cellulare che sarò sottoposto all'analisi degli esperti. Al momento viene esclusa un’appartenenza del giovane al mondo mafioso, ma è probabile che con il proseguire delle indagini possano essere contestate aggravanti dato che il soggetto, nei suoi messaggi, lasciava intendere la sua affiliazione alle cosche.