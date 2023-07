Curava i tumori con erbe e camomilla: santone condannato a tre anni

Curava i tumori con erbe e camomilla ma scoperto e denunciato è stato condannato a tre anni. Un 54enne colombiano che si spacciava per medico e proponeva una terapia di sua invenzione chiedendo grosse somme, fino a 15 mila euro pagabili anche a rate, è stato condannato a tre anni e al pagamento di 25.500 euro di multa. A pazienti che arrivavano a lui tramite il passaparola nel bresciano diceva che la cura di sua invenzione non solo li avrebbe salvati ma che a lungo andare non avrebbero più avurto bisogno di prendere i medicinali prescritti per curare le forme tumorali. Insomma, un santone moderno scoperto e punito dalla legge.

L'inchiesta partita dal figlio di un paziente

L’uomo ad ogni visita chiedeva grosse somme di denaro arrivando a sommare per la cura miracolosa fino a 15 mila euro pagabili anche a rate. Davanti ai giudici del tribunale di Brescia l'accusa in fase dibattimentale aveva chiesto 3 anni e 50mila euro di multa contestandogli la truffa e esercizio abusivo medico oncologo. La difesa invece aveva chiesto l'assoluzione, sostenendo che l'uomo non si era mai spacciato per medico, non aveva mai messo timbri e non aveva targhette, né aveva detto che i preparati fossero farmaci. Le indagini erano scattate mel marzo del 2019 quandi i carabinieri della stazione di Isorella (Brescia) lo avevano arrestato a Berlinghetto, all’interno di un appartamento trasformato in studio medico. Per l’uomo erano scattate le manette con l’accusa di truffa aggravata ed esercizio abusivo della professione medica.

La falsa laurea e le erbe anti-tumore

La laurea in medicina e chirurgia che diceva di avere conseguito era infatti un falso. A far partire le indagini dei carabinieri era stata la denuncia del figlio di un uomo con una gravissima forma tumorale al cervello che aveva smesso di curarsi per seguire le indicazioni del santone-medico. Ai militari aveva raccontato della cura gli era stata proposta dal 54enne in cambio di una importante somma di denaro. I carabinieri avevano così deciso di seguirlo alla visita in cui avrebbe dovuto consegnare 800 euro per ottenere due barattoli che contenevano secondo le analisi un mix di camomilla, ortica e un’altra erba diuretica. Da qui il blitz dei militari nella cantina dell’appartamento del 54enne dove erano stati sequestrate anche le erbe utilizzate per preparare la pozione anti tumorale. Ora la condanna a tre anni e il risarcimento decuiso dal Tribunale per il medico-santone.