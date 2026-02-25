Deliveroo commissariata: "Sfrutta i rider, paghe inferiori al 90% rispetto alla soglia di povertà"

La Procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza nei confronti di Deliveroo per caporalato su 3mila rider a Milano e 20mila in tutta Italia, a cui sarebbero state pagate retribuzioni inferiori "fino a circa il 90%" rispetto alla soglia di povertà e alla contrattazione collettiva e comunque non proporzionate "né alla qualità né alla quantità del lavoro" svolto in violazione dell'articolo 36 della Costituzione perché non garantiscono "una esistenza libera e dignitosa".

Il pubblico ministero, Paolo Storari, ha iscritto sul registro degli indagati, con l'ipotesi di caporalato aggravato, Andrea Zocchi, il 65enne amministratore unico di Deliveroo Italy srl e managing director del colosso del food delivery da 240 milioni di euro di giro d'affari in Italia, controllato dalla britannica Roofoods Ltd. La società è indagata per la responsabilità amministrativa degli enti perché l'impiego di "manodopera in condizioni di sfruttamento" e approfittando dello "stato di bisogno dei lavoratori" sarebbe avvenuto "nell'interesse e a vantaggio" di Deliveroo che ha adottato una "politica di impresa che rinnega esplicitamente le esigenze di rispetto della legalità" e modelli organizzativi non idonei a prevenire situazioni di "pesante sfruttamento lavorativo" che "anzi" vengono "deliberatamente ricercate ed attuate".

Il provvedimento, che segue di meno di un mese quello analogo nei confronti di Glovo-Foodinho già confermato dal gip Roberto Crepaldi, è stato eseguito mercoledì dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Milano che hanno svolto le indagini e che, dal 2021, approfondiscono il tema del cosiddetto 'caporalato digitalè delle piattaforme. L'inchiesta su Deliveroo avrebbe mostrato che, nonostante i 20mila rider risultino formalmente delle partite Iva in regime forfettario, tutti gli aspetti del ciclo lavorativo, che vanno dalla raccolta degli ordini fra i clienti, passando per i tempi e i parametri di remunerazione fino alla gestione contabile del rapporto lavorativo, dipendano in realtà dall'algoritmo e dalla piattaforma informatica. Per Procura e militari è questa la riprova del rapporto di subordinazione. Su un campione di 50 rider che sono stati sentiti come testimoni e il loro reddito da lavoro autonomo confrontato con le soglie di povertà e il contratto collettivo nazionale di riferimento (Logistica), è emerso che il 73% dei lavoratori percepisce cifre inferiori a 1.

245 euro lordi al mese, soglia sotto la quale si rischia di scivolare in povertà secondo un'analisi del luglio 2024 basata su dati Istat, con uno scostamento medio di oltre 7.200 euro all'anno. Rispetto al Ccnl risultano sottopagati l'86,5% dei rider di Deliveroo.