Derby di Roma, scontri tra tifosi: la polizia aziona idranti e fumogeni

Nuove tensioni all'esterno dello Stadio Olimpico di Roma prima del derby tra le due squadre della Capitale. Nei pressi di Ponte Milvio, alcuni gruppi di tifosi hanno iniziato un lancio di oggetti contro gli agenti schierati in assetto antisommossa. Tutto è iniziato quando 300 supporter giallorossi ha iniziato a muoversi da piazza Mancini in direzione della zona destinata all'afflusso dei tifosi laziali. In quel punto erano però schierato gli agenti in tenuta antisommossa, che hanno bloccato l'avanzatata. Di contro, anche un gruppo di tifosi laziali ha provato a raggiungere quelli della Roma, venendo sbloccati.

Per bloccare i tifosi, gli agenti hanno fatto ricorso agli idranti e ai fumogeni in modo tale da respingere l'assalto.

Non si registrano feriti né tra le forze dell'ordine e nemmeno tra i tifosi. Terminato il momento di tensione, i due schieramenti di supporter hanno raggiunto lo stadio e non si sono registrati ulteriori disordini.

