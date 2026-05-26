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Nazionale |Durante il derby della Mole

Derby di Torino, scarcerati gli otto ultrà arrestati dopo gli scontri

Il gip ha disposto l’obbligo di presentazione periodico alla polizia giudiziaria. Aperto un fascicolo autonomo sul ferimento del 36enne juventino Marco Leonardo Basoccu, ultras dei Viking rimasto gravemente ferito al volto

Derby di Torino, scarcerati gli otto ultrà arrestati dopo gli scontri
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Otto ultrà arrestati durante gli scontri scoppiati a Torino in occasione del derby della Mole sono stati scarcerati dal gip del tribunale, che ha disposto per tutti l’obbligo di presentazione periodico alla polizia giudiziaria. La decisione è arrivata al termine dell’udienza di convalida degli arresti eseguiti dopo i disordini avvenuti a margine della sfida tra Juventus e Torino.

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Il procedimento aperto riguarda le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale, lancio pericoloso di oggetti e rissa. Gli investigatori stanno ricostruendo nel dettaglio quanto accaduto durante le tensioni che hanno coinvolto gruppi ultras e forze dell’ordine nelle ore del derby.

Parallelamente, la procura di Torino avrebbe aperto un fascicolo autonomo sull’aggressione ai danni di Marco Leonardo Basoccu, il 36enne ultrà juventino appartenente al gruppo Viking, rimasto gravemente ferito al volto nel corso degli scontri. Al momento l’indagine procede contro ignoti.

Fermati altri due tifosi

Intanto, sono stati fermati altri due tifosi per i disordini scoppiati domenica

pomeriggio nel capoluogo piemontese. Dopo i tre arresti in flagranza e i cinque in flagranza differita eseguiti tra domenica e lunedì, nelle scorse ore sono stati arrestati altri due tifosi ultras in flagranza differita.

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