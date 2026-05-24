Scontri tra ultras di Torino e Juventus

Scontri a Torino a poche ore dal derby tra i granata e i bianconeri. Gli ultras del Torino e della Juventus si sono fronteggiati ma le forze dell'ordine sono intervenute prontamente con il lancio di lacrimogeni, riuscendo a evitare il peggio. Si registrano alcuni fermati e qualche agente rimasto ferito. Nella notte le forze dell'ordine avevano sventato alcuni scontri tra ultras, ma evidentemente ciò non era bastato a neutralizzare i violenti.

Il caos è scoppiato intorno alle 17.30 quando un nutrito gruppo di ultras bianconeri si è mosso verso lo Stadio Grande Torino per cercare lo scontro con gli ultrà granata, che si erano trovati fuori dallo stadio circa mezz'ora prima. Provvidenziale l'intervento degli agenti che, frapponendosi tra le due tifoserie hanno evitato che la situazione degenerasse. Ci sono state comunque alcune sassaiole e un lancio di fumogeni.

Sono stati soprattutto alcuni appartenenti ai gruppi bianconeri Tradizione e Drughi a cercare di raggiungere i sostenitori granata che si trovavano vicino a un chiosco sotto la curva Maratona. La situazione più delicata si è verificata in piazzale San Gabriele di Gorizia, dove alcuni ultras juventini hanno cercato di avvicinarsi verso via Filadelfia.

Lanciate bottiglie, pietre e torce contro le forze dell'ordine. Gli ultras granata della curva Maratona si sono avvicinati rispondendo con cori e sfottò, senza però superare il cordone delle forze dell'ordine. Il lancio di lacrimogeni ha respinto i tifosi bianconeri.